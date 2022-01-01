Governance Health (GHT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Governance Health (GHT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Governance Health (GHT) מידע HEALTHREE (HEAL3) generates enthusiasm through gamification, providing a mechanism for individuals to actively engage in health activities. Our goal is to encourage healthy habits through positive actions, offering services that enable people to lead richer lives. In contrast to the previous “Move to Earn” project, HEALTHREE (HEAL3) allows users to earn tokens through activities related to daily health habits such as exercise, sleep, and nutrition. אתר רשמי: https://heal3.com/ מסמך לבן: https://heal3.com/docs/whitepapers/en/v2.0.pdf סייר בלוקים: https://soneium.blockscout.com/token/0xcb46843Fe775EEC8499ccf18fb48B915A3Dae207 קנה GHTעכשיו!

Governance Health (GHT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Governance Health (GHT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 33.02M $ 33.02M $ 33.02M שיא כל הזמנים: $ 1.72984 $ 1.72984 $ 1.72984 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.06603 $ 0.06603 $ 0.06603 למידע נוסף על Governance Health (GHT) מחיר

Governance Health (GHT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Governance Health (GHT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GHT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GHTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GHTטוקניומיקה, חקרו אתGHTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GHT מעוניין להוסיף את Governance Health (GHT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GHT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GHT ב-MEXC עכשיו!

Governance Health (GHT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GHTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GHT עכשיו את היסטוריית המחירים!

GHT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GHT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GHT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GHTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

