GG3 מחיר היום

מחיר GG3 (GGX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00291, עם שינוי של 0.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GGX ל USD הוא $ 0.00291 לכל GGX.

GG3 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- GGX. ב‑24 השעות האחרונות, GGX סחר בין $ 0.00285 (נמוך) ל $ 0.00343 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, GGX נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +2.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 741.23.

GG3 (GGX) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 741.23$ 741.23 $ 741.23 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

