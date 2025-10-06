ExchangeDEX+
מחיר Grand Gangsta City בזמן אמת היום הוא 0.001484 USD.GGC שווי השוק הוא -- USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר GGC ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

Grand Gangsta City (GGC) טבלת מחירים חיה
Grand Gangsta City מחיר היום

מחיר Grand Gangsta City (GGC) בזמן אמת היום הוא $ 0.001484, עם שינוי של 3.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GGC ל USD הוא $ 0.001484 לכל GGC.

Grand Gangsta City כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- GGC. ב‑24 השעות האחרונות, GGC סחר בין $ 0.001449 (נמוך) ל $ 0.00164 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, GGC נע ב +0.40% בשעה האחרונה ו -28.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 60.99K.

Grand Gangsta City (GGC) מידע שוק

$ 60.99K
$ 60.99K$ 60.99K

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SEIEVM

שווי השוק הנוכחי של Grand Gangsta City הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.99K. ההיצע במחזור של GGC הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.48M.

Grand Gangsta City היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Grand Gangsta City (GGC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Grand Gangsta Cityהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00005287-3.44%
30 ימים$ -0.000351-19.13%
60 ימים$ -0.004747-76.19%
90 ימים$ -0.004535-75.35%
Grand Gangsta City שינוי מחיר היום

היום,GGC רשם שינוי של $ -0.00005287 (-3.44%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Grand Gangsta City שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000351 (-19.13%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Grand Gangsta City שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GGC ראה שינוי של $ -0.004747 (-76.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Grand Gangsta City שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.004535 (-75.35%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Grand Gangsta City (GGC)?

בדוק את Grand Gangsta City עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Grand Gangsta City

Grand Gangsta City (GGC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של GGC הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Grand Gangsta City (GGC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Grand Gangsta City עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

רוצה לדעת לאיזה מחיר Grand Gangsta City יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור GGC תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על Grand Gangsta City תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב Grand Gangsta City

מוכן להתחיל עם Grand Gangsta City? קניית GGC מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Grand Gangsta City. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Grand Gangsta City (GGC) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וGrand Gangsta Cityיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Grand Gangsta City (GGC) מדריך

מה אפשר לעשות עם Grand Gangsta City

החזקת Grand Gangsta City מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של Grand Gangsta City (GGC) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
--
יוצר
--
לוקח
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
--
יוצר
--
לוקח

בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהGrand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.

Grand Gangsta City מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Grand Gangsta City, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGrand Gangsta City הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Grand Gangsta City

כמה שווה 1 Grand Gangsta City ב-2030?
אם Grand Gangsta City תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של Grand Gangsta City מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
Grand Gangsta City (GGC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
