Grand Gangsta City מחיר היום

מחיר Grand Gangsta City (GGC) בזמן אמת היום הוא $ 0.001484, עם שינוי של 3.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GGC ל USD הוא $ 0.001484 לכל GGC.

Grand Gangsta City כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- GGC. ב‑24 השעות האחרונות, GGC סחר בין $ 0.001449 (נמוך) ל $ 0.00164 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, GGC נע ב +0.40% בשעה האחרונה ו -28.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 60.99K.

Grand Gangsta City (GGC) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 60.99K$ 60.99K $ 60.99K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SEIEVM

שווי השוק הנוכחי של Grand Gangsta City הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.99K. ההיצע במחזור של GGC הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.48M.