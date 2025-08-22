Games for a living (GFAL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.005936. במהלך 24 השעות האחרונות, GFAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005364 לבין שיא של $ 0.006224, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GFALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04893349647156967, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002948017468774518.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GFAL השתנה ב +1.07% במהלך השעה האחרונה, -1.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Games for a living (GFAL) מידע שוק
No.837
$ 23.41M
$ 100.22K
$ 59.36M
3.94B
10,000,000,000
10,000,000,000
39.42%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Games for a living הוא $ 23.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.22K. ההיצע במחזור של GFAL הוא 3.94B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.36M.
Games for a living (GFAL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Games for a livingהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00010944
-1.81%
30 ימים
$ +0.001469
+32.88%
60 ימים
$ +0.00271
+84.00%
90 ימים
$ +0.001278
+27.43%
Games for a living שינוי מחיר היום
היום,GFAL רשם שינוי של $ -0.00010944 (-1.81%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Games for a living שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.001469 (+32.88%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Games for a living שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GFAL ראה שינוי של $ +0.00271 (+84.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Games for a living שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.001278 (+27.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Games for a living (GFAL)?
The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games.
This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL.
$GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.
Games for a living זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Games for a livingההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGFAL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Games for a livingאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGames for a living לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Games for a livingתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Games for a living (GFAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Games for a living (GFAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Games for a living.
הבנת הטוקנומיקה של Games for a living (GFAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GFAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Games for a living (GFAL)
מחפש איך לקנותGames for a living? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Games for a livingב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.