עוד על GFAL

GFAL מידע על מחיר

GFAL מסמך לבן

GFAL אתר רשמי

GFAL טוקניומיקה

GFAL תחזית מחיר

GFAL היסטוריה

GFAL מדריך קנייה

GFALממיר מטבעות לפיאט

GFAL ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Games for a living סֵמֶל

Games for a living מְחִיר(GFAL)

1 GFAL ל USDמחיר חי:

$0.005937
$0.005937$0.005937
-1.81%1D
USD
Games for a living (GFAL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:51:50 (UTC+8)

Games for a living (GFAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.005364
$ 0.005364$ 0.005364
24 שעות נמוך
$ 0.006224
$ 0.006224$ 0.006224
גבוה 24 שעות

$ 0.005364
$ 0.005364$ 0.005364

$ 0.006224
$ 0.006224$ 0.006224

$ 0.04893349647156967
$ 0.04893349647156967$ 0.04893349647156967

$ 0.002948017468774518
$ 0.002948017468774518$ 0.002948017468774518

+1.07%

-1.81%

-4.29%

-4.29%

Games for a living (GFAL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.005936. במהלך 24 השעות האחרונות, GFAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005364 לבין שיא של $ 0.006224, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GFALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04893349647156967, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002948017468774518.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GFAL השתנה ב +1.07% במהלך השעה האחרונה, -1.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Games for a living (GFAL) מידע שוק

No.837

$ 23.41M
$ 23.41M$ 23.41M

$ 100.22K
$ 100.22K$ 100.22K

$ 59.36M
$ 59.36M$ 59.36M

3.94B
3.94B 3.94B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

39.42%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Games for a living הוא $ 23.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.22K. ההיצע במחזור של GFAL הוא 3.94B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.36M.

Games for a living (GFAL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Games for a livingהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00010944-1.81%
30 ימים$ +0.001469+32.88%
60 ימים$ +0.00271+84.00%
90 ימים$ +0.001278+27.43%
Games for a living שינוי מחיר היום

היום,GFAL רשם שינוי של $ -0.00010944 (-1.81%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Games for a living שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.001469 (+32.88%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Games for a living שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GFAL ראה שינוי של $ +0.00271 (+84.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Games for a living שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.001278 (+27.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Games for a living (GFAL)?

בדוק את Games for a living עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGames for a living (GFAL)

The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.

Games for a living זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Games for a livingההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGFAL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Games for a livingאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGames for a living לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Games for a livingתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Games for a living (GFAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Games for a living (GFAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Games for a living.

בדוק את Games for a living תחזית המחיר עכשיו‏!

Games for a living (GFAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Games for a living (GFAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GFAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Games for a living (GFAL)

מחפש איך לקנותGames for a living? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Games for a livingב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GFAL למטבעות מקומיים

1 Games for a living(GFAL) ל VND
156.20584
1 Games for a living(GFAL) ל AUD
A$0.00914144
1 Games for a living(GFAL) ל GBP
0.00439264
1 Games for a living(GFAL) ל EUR
0.0050456
1 Games for a living(GFAL) ל USD
$0.005936
1 Games for a living(GFAL) ל MYR
RM0.0249312
1 Games for a living(GFAL) ל TRY
0.24331664
1 Games for a living(GFAL) ל JPY
¥0.872592
1 Games for a living(GFAL) ל ARS
ARS$7.841456
1 Games for a living(GFAL) ל RUB
0.47838224
1 Games for a living(GFAL) ל INR
0.5196968
1 Games for a living(GFAL) ל IDR
Rp97.31145984
1 Games for a living(GFAL) ל KRW
8.23299456
1 Games for a living(GFAL) ל PHP
0.33674928
1 Games for a living(GFAL) ל EGP
￡E.0.28777728
1 Games for a living(GFAL) ל BRL
R$0.03229184
1 Games for a living(GFAL) ל CAD
C$0.00819168
1 Games for a living(GFAL) ל BDT
0.71552544
1 Games for a living(GFAL) ל NGN
9.06255056
1 Games for a living(GFAL) ל COP
$23.744
1 Games for a living(GFAL) ל ZAR
R.0.10405808
1 Games for a living(GFAL) ל UAH
0.24313856
1 Games for a living(GFAL) ל VES
Bs0.83104
1 Games for a living(GFAL) ל CLP
$5.692624
1 Games for a living(GFAL) ל PKR
Rs1.66926256
1 Games for a living(GFAL) ל KZT
3.16246336
1 Games for a living(GFAL) ל THB
฿0.19256384
1 Games for a living(GFAL) ל TWD
NT$0.1807512
1 Games for a living(GFAL) ל AED
د.إ0.02178512
1 Games for a living(GFAL) ל CHF
Fr0.0047488
1 Games for a living(GFAL) ל HKD
HK$0.0463008
1 Games for a living(GFAL) ל AMD
֏2.24760704
1 Games for a living(GFAL) ל MAD
.د.م0.05324592
1 Games for a living(GFAL) ל MXN
$0.11064704
1 Games for a living(GFAL) ל SAR
ريال0.02226
1 Games for a living(GFAL) ל PLN
0.02160704
1 Games for a living(GFAL) ל RON
лв0.02564352
1 Games for a living(GFAL) ל SEK
kr0.05651072
1 Games for a living(GFAL) ל BGN
лв0.00991312
1 Games for a living(GFAL) ל HUF
Ft2.01628112
1 Games for a living(GFAL) ל CZK
0.12453728
1 Games for a living(GFAL) ל KWD
د.ك0.00181048
1 Games for a living(GFAL) ל ILS
0.02006368
1 Games for a living(GFAL) ל AOA
Kz5.41107952
1 Games for a living(GFAL) ל BHD
.د.ب0.002237872
1 Games for a living(GFAL) ל BMD
$0.005936
1 Games for a living(GFAL) ל DKK
kr0.03787168
1 Games for a living(GFAL) ל HNL
L0.15392048
1 Games for a living(GFAL) ל MUR
0.27091904
1 Games for a living(GFAL) ל NAD
$0.10376128
1 Games for a living(GFAL) ל NOK
kr0.0599536
1 Games for a living(GFAL) ל NZD
$0.0100912
1 Games for a living(GFAL) ל PAB
B/.0.005936
1 Games for a living(GFAL) ל PGK
K0.02481248
1 Games for a living(GFAL) ל QAR
ر.ق0.02142896
1 Games for a living(GFAL) ל RSD
дин.0.59443104

Games for a living מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Games for a living, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGames for a living הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Games for a living

כמה שווה Games for a living (GFAL) היום?
החי GFALהמחיר ב USD הוא 0.005936 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GFAL ל USD?
המחיר הנוכחי של GFAL ל USD הוא $ 0.005936. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Games for a living?
שווי השוק של GFAL הוא $ 23.41M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GFAL?
ההיצע במחזור של GFAL הוא 3.94B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GFAL?
‏‏GFAL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04893349647156967 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GFAL?
GFAL ‏‏רשם מחירATL של 0.002948017468774518 USD.
מהו נפח המסחר של GFAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GFAL הוא $ 100.22K USD.
האם GFAL יעלה השנה?
GFAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GFAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:51:50 (UTC+8)

Games for a living (GFAL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

GFAL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GFAL
GFAL
USD
USD

1 GFAL = 0.005936 USD

מסחרGFAL

USDTGFAL
$0.005937
$0.005937$0.005937
-1.91%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד