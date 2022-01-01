Games for a living (GFAL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Games for a living (GFAL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Games for a living (GFAL) מידע The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games. אתר רשמי: https://gamesforaliving.com/ מסמך לבן: https://whitepaper.gamesforaliving.com/ סייר בלוקים: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x47c454cA6be2f6DEf6f32b638C80F91c9c3c5949 קנה GFALעכשיו!

Games for a living (GFAL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Games for a living (GFAL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 21.63M $ 21.63M $ 21.63M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 3.94B $ 3.94B $ 3.94B FDV (שווי מדולל מלא): $ 54.85M $ 54.85M $ 54.85M שיא כל הזמנים: $ 0.0496 $ 0.0496 $ 0.0496 שפל כל הזמנים: $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 מחיר נוכחי: $ 0.005485 $ 0.005485 $ 0.005485 למידע נוסף על Games for a living (GFAL) מחיר

Games for a living (GFAL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Games for a living (GFAL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GFAL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GFALהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GFALטוקניומיקה, חקרו אתGFALהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GFAL מעוניין להוסיף את Games for a living (GFAL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GFAL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GFAL ב-MEXC עכשיו!

Games for a living (GFAL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GFALעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GFAL עכשיו את היסטוריית המחירים!

GFAL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GFAL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GFAL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GFALעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

