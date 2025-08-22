GoldBrick (GBCK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01156. במהלך 24 השעות האחרונות, GBCK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.011525 לבין שיא של $ 0.011565, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GBCKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GBCK השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, +0.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
GoldBrick (GBCK) מידע שוק
--
----
$ 103.21K
$ 103.21K$ 103.21K
$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M
--
----
150,000,000
150,000,000 150,000,000
BSC
שווי השוק הנוכחי של GoldBrick הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 103.21K. ההיצע במחזור של GBCK הוא --, עם היצע כולל של 150000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.73M.
GoldBrick (GBCK) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של GoldBrickהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00002422
+0.21%
30 ימים
$ +0.006106
+111.95%
60 ימים
$ +0.006199
+115.63%
90 ימים
$ +0.00164
+16.53%
GoldBrick שינוי מחיר היום
היום,GBCK רשם שינוי של $ +0.00002422 (+0.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
GoldBrick שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.006106 (+111.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
GoldBrick שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GBCK ראה שינוי של $ +0.006199 (+115.63%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
GoldBrick שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00164 (+16.53%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של GoldBrick (GBCK)?
State1 is an innovative ecosystem where gaming and commerce merge. It is designed for businesses and users to create a seamless XR and Web3 presence with ready-to-use immersive solutions. In this immersive ecosystem, companies can sell real-world products, engage with audiences, and host virtual events—all in one space.
At the heart of State1’s economy is the GoldBrick (GBCK) token, which powers all transactions within the ecosystem. GoldBrick offers users the chance to earn rewards, participate in token-based games, and enjoy tangible benefits when purchasing goods, adding a gamified dimension to the experience.
GoldBrickתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה GoldBrick (GBCK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GoldBrick (GBCK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GoldBrick.
הבנת הטוקנומיקה של GoldBrick (GBCK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GBCK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות GoldBrick (GBCK)
