GoldBrick (GBCK) מידע State1 is an innovative ecosystem where gaming and commerce merge. It is designed for businesses and users to create a seamless XR and Web3 presence with ready-to-use immersive solutions. In this immersive ecosystem, companies can sell real-world products, engage with audiences, and host virtual events—all in one space. At the heart of State1’s economy is the GoldBrick (GBCK) token, which powers all transactions within the ecosystem. GoldBrick offers users the chance to earn rewards, participate in token-based games, and enjoy tangible benefits when purchasing goods, adding a gamified dimension to the experience. אתר רשמי: https://www.state1.io מסמך לבן: https://state1.docsend.com/view/3zhbpjckg3ikjhit סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xdf5c227aB75D309D46fB9Df0F7Fa043e4534d2aB קנה GBCKעכשיו!

GoldBrick (GBCK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GoldBrick (GBCK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M שיא כל הזמנים: $ 0.225 $ 0.225 $ 0.225 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.011117 $ 0.011117 $ 0.011117 למידע נוסף על GoldBrick (GBCK) מחיר

GoldBrick (GBCK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של GoldBrick (GBCK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GBCK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GBCKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GBCKטוקניומיקה, חקרו אתGBCKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GBCK מעוניין להוסיף את GoldBrick (GBCK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GBCK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GBCK ב-MEXC עכשיו!

GoldBrick (GBCK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GBCKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GBCK עכשיו את היסטוריית המחירים!

GBCK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GBCK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GBCK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GBCKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

