GAME by Virtuals סֵמֶל

GAME by Virtuals מְחִיר(GAMEVIRTUAL)

1 GAMEVIRTUAL ל USDמחיר חי:

$0.02089
-5.94%1D
USD
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:50:53 (UTC+8)

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02073
24 שעות נמוך
$ 0.02314
גבוה 24 שעות

$ 0.02073
$ 0.02314
$ 0.38797672184701637
$ 0.000026129375144809
-1.09%

-5.94%

-24.17%

-24.17%

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0209. במהלך 24 השעות האחרונות, GAMEVIRTUAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02073 לבין שיא של $ 0.02314, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GAMEVIRTUALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.38797672184701637, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000026129375144809.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAMEVIRTUAL השתנה ב -1.09% במהלך השעה האחרונה, -5.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) מידע שוק

No.3572

$ 0.00
$ 62.86K
$ 20.90M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BASE

שווי השוק הנוכחי של GAME by Virtuals הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.86K. ההיצע במחזור של GAMEVIRTUAL הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.90M.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של GAME by Virtualsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0013192-5.94%
30 ימים$ -0.01569-42.89%
60 ימים$ -0.02784-57.12%
90 ימים$ -0.02252-51.87%
GAME by Virtuals שינוי מחיר היום

היום,GAMEVIRTUAL רשם שינוי של $ -0.0013192 (-5.94%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

GAME by Virtuals שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01569 (-42.89%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

GAME by Virtuals שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GAMEVIRTUAL ראה שינוי של $ -0.02784 (-57.12%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

GAME by Virtuals שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02252 (-51.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)?

בדוק את GAME by Virtuals עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits.

GAME by Virtuals זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול GAME by Virtualsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGAMEVIRTUAL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים GAME by Virtualsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGAME by Virtuals לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

GAME by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GAME by Virtuals.

בדוק את GAME by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GAMEVIRTUAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

מחפש איך לקנותGAME by Virtuals? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש GAME by Virtualsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GAMEVIRTUAL למטבעות מקומיים

1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל VND
549.9835
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל AUD
A$0.032186
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל GBP
0.015466
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל EUR
0.017765
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל USD
$0.0209
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל MYR
RM0.08778
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל TRY
0.856691
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל JPY
¥3.0723
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל ARS
ARS$27.6089
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל RUB
1.684331
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל INR
1.829795
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל IDR
Rp342.622896
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל KRW
28.987464
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל PHP
1.185657
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל EGP
￡E.1.013232
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל BRL
R$0.113696
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל CAD
C$0.028842
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל BDT
2.519286
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל NGN
31.908239
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל COP
$83.6
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל ZAR
R.0.366377
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל UAH
0.856064
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל VES
Bs2.926
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל CLP
$20.0431
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל PKR
Rs5.877289
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל KZT
11.134684
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל THB
฿0.677996
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל TWD
NT$0.636405
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל AED
د.إ0.076703
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל CHF
Fr0.01672
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל HKD
HK$0.16302
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל AMD
֏7.913576
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל MAD
.د.م0.187473
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל MXN
$0.389576
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל SAR
ريال0.078375
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל PLN
0.076076
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל RON
лв0.090288
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל SEK
kr0.198968
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל BGN
лв0.034903
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל HUF
Ft7.099103
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל CZK
0.438482
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל KWD
د.ك0.0063745
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל ILS
0.070642
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל AOA
Kz19.051813
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל BHD
.د.ب0.0078793
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל BMD
$0.0209
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל DKK
kr0.133342
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל HNL
L0.541937
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל MUR
0.953876
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל NAD
$0.365332
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל NOK
kr0.21109
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל NZD
$0.03553
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל PAB
B/.0.0209
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל PGK
K0.087362
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל QAR
ر.ق0.075449
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ל RSD
дин.2.092926

GAME by Virtuals מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של GAME by Virtuals, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרGAME by Virtuals הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על GAME by Virtuals

כמה שווה GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) היום?
החי GAMEVIRTUALהמחיר ב USD הוא 0.0209 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GAMEVIRTUAL ל USD?
המחיר הנוכחי של GAMEVIRTUAL ל USD הוא $ 0.0209. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GAME by Virtuals?
שווי השוק של GAMEVIRTUAL הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GAMEVIRTUAL?
ההיצע במחזור של GAMEVIRTUAL הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GAMEVIRTUAL?
‏‏GAMEVIRTUAL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.38797672184701637 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GAMEVIRTUAL?
GAMEVIRTUAL ‏‏רשם מחירATL של 0.000026129375144809 USD.
מהו נפח המסחר של GAMEVIRTUAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GAMEVIRTUAL הוא $ 62.86K USD.
האם GAMEVIRTUAL יעלה השנה?
GAMEVIRTUAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GAMEVIRTUAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:50:53 (UTC+8)

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) עדכונים חשובים מהתעשייה

