GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) מידע GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits. אתר רשמי: https://app.virtuals.io/virtuals/273 סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x1c4cca7c5db003824208adda61bd749e55f463a3 קנה GAMEVIRTUALעכשיו!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 18.82M $ 18.82M $ 18.82M שיא כל הזמנים: $ 0.49 $ 0.49 $ 0.49 שפל כל הזמנים: $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 מחיר נוכחי: $ 0.01882 $ 0.01882 $ 0.01882 למידע נוסף על GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) מחיר

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GAMEVIRTUAL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GAMEVIRTUALהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GAMEVIRTUALטוקניומיקה, חקרו אתGAMEVIRTUALהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GAMEVIRTUAL מעוניין להוסיף את GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GAMEVIRTUAL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GAMEVIRTUAL ב-MEXC עכשיו!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GAMEVIRTUALעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GAMEVIRTUAL עכשיו את היסטוריית המחירים!

GAMEVIRTUAL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GAMEVIRTUAL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GAMEVIRTUAL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GAMEVIRTUALעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

