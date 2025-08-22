מה זהGAMESTOP (GAMESTOP)

GME offers a unique investment opportunity by blending the viral appeal of memecoins with a strong community foundation. GME created a community identity among its investors, who see themselves not just as investors, but as part of a movement. This community aspect keeps the narrative alive through various platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and other social media, where updates, theories, and memes keep the interest in GME vibrant.

GME offers a unique investment opportunity by blending the viral appeal of memecoins with a strong community foundation. GME created a community identity among its investors, who see themselves not just as investors, but as part of a movement. This community aspect keeps the narrative alive through various platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and other social media, where updates, theories, and memes keep the interest in GME vibrant.











GAMESTOPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GAMESTOP (GAMESTOP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GAMESTOP (GAMESTOP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?



GAMESTOP (GAMESTOP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GAMESTOP (GAMESTOP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

איך לקנות GAMESTOP (GAMESTOP)



GAMESTOP למטבעות מקומיים



GAMESTOP מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של GAMESTOP, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על GAMESTOP כמה שווה GAMESTOP (GAMESTOP) היום? החי GAMESTOPהמחיר ב USD הוא 0.00007082 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי GAMESTOP ל USD? $ 0.00007082 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של GAMESTOP ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של GAMESTOP? שווי השוק של GAMESTOP הוא $ 29.13M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של GAMESTOP? ההיצע במחזור של GAMESTOP הוא 411.30B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GAMESTOP? ‏‏GAMESTOP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000413098438243625 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GAMESTOP? GAMESTOP ‏‏רשם מחירATL של 0.000002602616451368 USD . מהו נפח המסחר של GAMESTOP? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GAMESTOP הוא $ 67.05K USD . האם GAMESTOP יעלה השנה? GAMESTOP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GAMESTOP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

GAMESTOP (GAMESTOP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

