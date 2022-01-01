GAMESTOP (GAMESTOP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי GAMESTOP (GAMESTOP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

GAMESTOP (GAMESTOP) מידע GME offers a unique investment opportunity by blending the viral appeal of memecoins with a strong community foundation. GME created a community identity among its investors, who see themselves not just as investors, but as part of a movement. This community aspect keeps the narrative alive through various platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and other social media, where updates, theories, and memes keep the interest in GME vibrant. אתר רשמי: https://gmeethereum.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xc56c7a0eaa804f854b536a5f3d5f49d2ec4b12b8 קנה GAMESTOPעכשיו!

GAMESTOP (GAMESTOP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GAMESTOP (GAMESTOP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 27.97M $ 27.97M $ 27.97M ההיצע הכולל: $ 411.30B $ 411.30B $ 411.30B אספקה במחזור: $ 411.30B $ 411.30B $ 411.30B FDV (שווי מדולל מלא): $ 28.61M $ 28.61M $ 28.61M שיא כל הזמנים: $ 0.00042 $ 0.00042 $ 0.00042 שפל כל הזמנים: $ 0.000002602616451368 $ 0.000002602616451368 $ 0.000002602616451368 מחיר נוכחי: $ 0.000068 $ 0.000068 $ 0.000068 למידע נוסף על GAMESTOP (GAMESTOP) מחיר

GAMESTOP (GAMESTOP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של GAMESTOP (GAMESTOP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GAMESTOP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GAMESTOPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GAMESTOPטוקניומיקה, חקרו אתGAMESTOPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GAMESTOP מעוניין להוסיף את GAMESTOP (GAMESTOP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GAMESTOP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GAMESTOP ב-MEXC עכשיו!

GAMESTOP (GAMESTOP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GAMESTOPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GAMESTOP עכשיו את היסטוריית המחירים!

GAMESTOP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GAMESTOP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GAMESTOP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GAMESTOPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!