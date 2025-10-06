GraphAI מחיר היום

מחיר GraphAI (GAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.05, עם שינוי של 2.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GAI ל USD הוא $ 0.05 לכל GAI.

GraphAI כרגע מדורג במקום #3924 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 GAI. ב‑24 השעות האחרונות, GAI סחר בין $ 0.0489 (נמוך) ל $ 0.0542 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.8571500421232581, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000940784235454038.

ביצועים לטווח קצר, GAI נע ב -0.20% בשעה האחרונה ו -22.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 251.22K.

GraphAI (GAI) מידע שוק

דירוג No.3924 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 251.22K$ 251.22K $ 251.22K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 100,000,000 100,000,000 100,000,000 אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של GraphAI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 251.22K. ההיצע במחזור של GAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.00M.