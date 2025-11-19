GraphAI (GAI) תחזית מחיר (USD)

קבל GraphAI תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה GAI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של GraphAI % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.0514 $0.0514 $0.0514 +2.18% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה GraphAI תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) GraphAI (GAI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, GraphAI ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.0514 בשנת 2025. GraphAI (GAI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, GraphAI ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.053970 בשנת 2026. GraphAI (GAI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של GAI הוא $ 0.056668 עם 10.25% שיעור צמיחה. GraphAI (GAI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של GAI הוא $ 0.059501 עם 15.76% שיעור צמיחה. GraphAI (GAI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של GAI הוא $ 0.062477 עם 21.55% שיעור צמיחה. GraphAI (GAI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של GAI הוא $ 0.065600 עם 27.63% שיעור צמיחה. GraphAI (GAI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של GraphAI עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.106856. GraphAI (GAI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של GraphAI עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.174058. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.0514 0.00%

2026 $ 0.053970 5.00%

2027 $ 0.056668 10.25%

2028 $ 0.059501 15.76%

2029 $ 0.062477 21.55%

2030 $ 0.065600 27.63%

2031 $ 0.068880 34.01%

2032 $ 0.072324 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.075941 47.75%

2034 $ 0.079738 55.13%

2035 $ 0.083725 62.89%

2036 $ 0.087911 71.03%

2037 $ 0.092307 79.59%

2038 $ 0.096922 88.56%

2039 $ 0.101768 97.99%

2040 $ 0.106856 107.89% הצג עוד לטווח קצר GraphAI תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.0514 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.051407 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.051449 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.051611 0.41% GraphAI (GAI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורGAIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.0514 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. GraphAI (GAI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורGAI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.051407 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. GraphAI (GAI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורGAI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.051449 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. GraphAI (GAI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורGAI הוא $0.051611 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית GraphAI מחיר נוכחי $ 0.0514$ 0.0514 $ 0.0514 שינוי מחיר (24 שעות) +2.18% שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 נפח (24 שעות) $ 265.63K$ 265.63K $ 265.63K נפח (24 שעות) -- המחיר GAI העדכני הוא $ 0.0514. יש לו שינוי של +2.18% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 265.63Kב 24 שעות. בנוסף, GAI יש כמות במעגל של 0.00 ושווי שוק כולל של $ 0.00. צפה GAI במחיר חי

GraphAI מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בGraphAIדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלGraphAI הוא 0.0514USD. היצע במחזור של GraphAI(GAI) הוא 0.00 GAI , מה שמעניק לו שווי שוק של $0.00 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -0.001199 $ 0.0532 $ 0.0485

7 ימים -0.14% $ -0.008399 $ 0.0627 $ 0.0485

30 ימים -0.68% $ -0.1109 $ 0.17 $ 0.0485 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,GraphAI הראה תנועת מחירים של $-0.001199 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,GraphAI נסחר בשיא של $0.0627 ושפל של $0.0485 . נרשם שינוי במחיר של -0.14% . מגמה אחרונה זו מציגה אתGAI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,GraphAI חווה -0.68% שינוי, המשקף בערך $-0.1109 לערכו. זה מצביע על כך ש GAI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של GraphAI המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה GAI בהיסטוריית המחירים המלאה

איך GraphAI (GAI) מודול חיזוי מחיר עובד? GraphAI מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של GAIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךGraphAI לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של GAI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של GraphAI. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלGAI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלGAI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של GraphAI.

מדוע GAI חיזוי מחירים חשוב?

GAI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

