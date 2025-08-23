FREEdom Coin (FREEDOM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000004592. במהלך 24 השעות האחרונות, FREEDOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000004536 לבין שיא של $ 0.00000005499, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FREEDOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0000360025722868, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000030961028413.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FREEDOM השתנה ב -6.75% במהלך השעה האחרונה, -2.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
FREEdom Coin (FREEDOM) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של FREEdom Coin הוא $ 456.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 218.62K. ההיצע במחזור של FREEDOM הוא 9.94T, עם היצע כולל של 10000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 459.20K.
FREEdom Coin (FREEDOM) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של FREEdom Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000000012062
-2.56%
30 ימים
$ +0.00000000268
+6.19%
60 ימים
$ +0.00000000618
+15.55%
90 ימים
$ -0.00000002025
-30.61%
FREEdom Coin שינוי מחיר היום
היום,FREEDOM רשם שינוי של $ -0.0000000012062 (-2.56%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
FREEdom Coin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00000000268 (+6.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
FREEdom Coin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FREEDOM ראה שינוי של $ +0.00000000618 (+15.55%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
FREEdom Coin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000002025 (-30.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FREEdom Coin (FREEDOM)?
FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.
FREEdom Coinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה FREEdom Coin (FREEDOM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FREEdom Coin (FREEDOM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FREEdom Coin.
הבנת הטוקנומיקה של FREEdom Coin (FREEDOM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FREEDOM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.