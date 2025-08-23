עוד על FREEDOM

FREEDOM מידע על מחיר

FREEDOM אתר רשמי

FREEDOM טוקניומיקה

FREEDOM תחזית מחיר

FREEDOM היסטוריה

FREEDOM מדריך קנייה

FREEDOMממיר מטבעות לפיאט

FREEDOM ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

FREEdom Coin סֵמֶל

FREEdom Coin מְחִיר(FREEDOM)

1 FREEDOM ל USDמחיר חי:

$0.00000004591
$0.00000004591$0.00000004591
-2.56%1D
USD
FREEdom Coin (FREEDOM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:28:32 (UTC+8)

FREEdom Coin (FREEDOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00000004536
$ 0.00000004536$ 0.00000004536
24 שעות נמוך
$ 0.00000005499
$ 0.00000005499$ 0.00000005499
גבוה 24 שעות

$ 0.00000004536
$ 0.00000004536$ 0.00000004536

$ 0.00000005499
$ 0.00000005499$ 0.00000005499

$ 0.0000360025722868
$ 0.0000360025722868$ 0.0000360025722868

$ 0.000000030961028413
$ 0.000000030961028413$ 0.000000030961028413

-6.75%

-2.56%

+3.79%

+3.79%

FREEdom Coin (FREEDOM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000004592. במהלך 24 השעות האחרונות, FREEDOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000004536 לבין שיא של $ 0.00000005499, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FREEDOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0000360025722868, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000030961028413.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FREEDOM השתנה ב -6.75% במהלך השעה האחרונה, -2.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FREEdom Coin (FREEDOM) מידע שוק

No.2435

$ 456.40K
$ 456.40K$ 456.40K

$ 218.62K
$ 218.62K$ 218.62K

$ 459.20K
$ 459.20K$ 459.20K

9.94T
9.94T 9.94T

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000

99.39%

SOL

שווי השוק הנוכחי של FREEdom Coin הוא $ 456.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 218.62K. ההיצע במחזור של FREEDOM הוא 9.94T, עם היצע כולל של 10000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 459.20K.

FREEdom Coin (FREEDOM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של FREEdom Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000000012062-2.56%
30 ימים$ +0.00000000268+6.19%
60 ימים$ +0.00000000618+15.55%
90 ימים$ -0.00000002025-30.61%
FREEdom Coin שינוי מחיר היום

היום,FREEDOM רשם שינוי של $ -0.0000000012062 (-2.56%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

FREEdom Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00000000268 (+6.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

FREEdom Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FREEDOM ראה שינוי של $ +0.00000000618 (+15.55%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

FREEdom Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000002025 (-30.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FREEdom Coin (FREEDOM)?

בדוק את FREEdom Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFREEdom Coin (FREEDOM)

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

FREEdom Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FREEdom Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFREEDOM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FREEdom Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFREEdom Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

FREEdom Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FREEdom Coin (FREEDOM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FREEdom Coin (FREEDOM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FREEdom Coin.

בדוק את FREEdom Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

FREEdom Coin (FREEDOM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FREEdom Coin (FREEDOM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FREEDOM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות FREEdom Coin (FREEDOM)

מחפש איך לקנותFREEdom Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FREEdom Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FREEDOM למטבעות מקומיים

1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל VND
0.0012083848
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל AUD
A$0.0000000702576
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל GBP
0.0000000339808
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל EUR
0.000000039032
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל USD
$0.00000004592
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל MYR
RM0.000000192864
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל TRY
0.00000188272
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל JPY
¥0.00000675024
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל ARS
ARS$0.00006082104
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל RUB
0.000003712632
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל INR
0.000004020296
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל IDR
Rp0.0007406450576
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל KRW
0.0000637773696
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל PHP
0.000002601368
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל EGP
￡E.0.00000222712
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל BRL
R$0.0000002488864
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל CAD
C$0.0000000633696
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל BDT
0.0000055866272
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל NGN
0.000070213976
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל COP
$0.00018368
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל ZAR
R.0.0000008068144
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל UAH
0.000001903384
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל VES
Bs0.0000064288
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל CLP
$0.0000440832
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל PKR
Rs0.0000130192384
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל KZT
0.0000245690368
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל THB
฿0.0000014896448
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל TWD
NT$0.0000013996416
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל AED
د.إ0.0000001685264
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל CHF
Fr0.000000036736
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל HKD
HK$0.0000003586352
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל AMD
֏0.0000175800128
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל MAD
.د.م0.00000041328
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל MXN
$0.0000008550304
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל SAR
ريال0.0000001722
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל PLN
0.0000001671488
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל RON
лв0.0000001979152
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל SEK
kr0.0000004366992
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל BGN
лв0.0000000766864
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל HUF
Ft0.0000156026976
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל CZK
0.0000009629424
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל KWD
د.ك0.0000000140056
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל ILS
0.0000001547504
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל AOA
Kz0.0000418592944
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל BHD
.د.ب0.00000001731184
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל BMD
$0.00000004592
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל DKK
kr0.0000002925104
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל HNL
L0.0000012021856
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל MUR
0.0000020957888
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל NAD
$0.0000008049776
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל NOK
kr0.0000004633328
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל NZD
$0.000000078064
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל PAB
B/.0.00000004592
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל PGK
K0.0000001937824
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל QAR
ر.ق0.0000001666896
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ל RSD
дин.0.0000045956736

FREEdom Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של FREEdom Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרFREEdom Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על FREEdom Coin

כמה שווה FREEdom Coin (FREEDOM) היום?
החי FREEDOMהמחיר ב USD הוא 0.00000004592 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FREEDOM ל USD?
המחיר הנוכחי של FREEDOM ל USD הוא $ 0.00000004592. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FREEdom Coin?
שווי השוק של FREEDOM הוא $ 456.40K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FREEDOM?
ההיצע במחזור של FREEDOM הוא 9.94T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FREEDOM?
‏‏FREEDOM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0000360025722868 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FREEDOM?
FREEDOM ‏‏רשם מחירATL של 0.000000030961028413 USD.
מהו נפח המסחר של FREEDOM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FREEDOM הוא $ 218.62K USD.
האם FREEDOM יעלה השנה?
FREEDOM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FREEDOM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:28:32 (UTC+8)

FREEdom Coin (FREEDOM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

FREEDOM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

FREEDOM
FREEDOM
USD
USD

1 FREEDOM = 0.00000 USD

מסחרFREEDOM

USDTFREEDOM
$0.00000004591
$0.00000004591$0.00000004591
-2.56%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד