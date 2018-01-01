FREEdom Coin (FREEDOM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי FREEdom Coin (FREEDOM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

FREEdom Coin (FREEDOM) מידע FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops. אתר רשמי: https://freedom-coin.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/FrEeWJreTHUyPgdJ3DWrdRg6X8qogF5zG5qdxMCgXtTy קנה FREEDOMעכשיו!

FREEdom Coin (FREEDOM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FREEdom Coin (FREEDOM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 474.98K $ 474.98K $ 474.98K ההיצע הכולל: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T אספקה במחזור: $ 9.94T $ 9.94T $ 9.94T FDV (שווי מדולל מלא): $ 477.90K $ 477.90K $ 477.90K שיא כל הזמנים: $ 0.00000057498 $ 0.00000057498 $ 0.00000057498 שפל כל הזמנים: $ 0.000000030961028413 $ 0.000000030961028413 $ 0.000000030961028413 מחיר נוכחי: $ 0.00000004779 $ 0.00000004779 $ 0.00000004779 למידע נוסף על FREEdom Coin (FREEDOM) מחיר

FREEdom Coin (FREEDOM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FREEdom Coin (FREEDOM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FREEDOM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FREEDOMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FREEDOMטוקניומיקה, חקרו אתFREEDOMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

FREEdom Coin (FREEDOM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FREEDOMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FREEDOM עכשיו את היסטוריית המחירים!

