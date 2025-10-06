Fractiq מחיר היום

מחיר Fractiq (FRACTIQ) בזמן אמת היום הוא $ 0.000027259, עם שינוי של 2.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FRACTIQ ל USD הוא $ 0.000027259 לכל FRACTIQ.

Fractiq כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- FRACTIQ. ב‑24 השעות האחרונות, FRACTIQ סחר בין $ 0.000023453 (נמוך) ל $ 0.000029999 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, FRACTIQ נע ב -2.54% בשעה האחרונה ו +301.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 406.92K.

Fractiq (FRACTIQ) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 406.92K$ 406.92K $ 406.92K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 572.44K$ 572.44K $ 572.44K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Fractiq הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 406.92K. ההיצע במחזור של FRACTIQ הוא --, עם היצע כולל של 21000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 572.44K.