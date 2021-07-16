FOX Token (FOX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03079. במהלך 24 השעות האחרונות, FOX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03063 לבין שיא של $ 0.03276, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.134914976417942, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.018176800459428835.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOX השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -2.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
FOX Token (FOX) מידע שוק
No.838
$ 23.78M
$ 54.84K
$ 30.76M
772.29M
999,089,275
2021-07-16 00:00:00
ETH
שווי השוק הנוכחי של FOX Token הוא $ 23.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.84K. ההיצע במחזור של FOX הוא 772.29M, עם היצע כולל של 999089275. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.76M.
FOX Token (FOX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של FOX Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0009294
-2.93%
30 ימים
$ -0.00232
-7.01%
60 ימים
$ +0.00844
+37.76%
90 ימים
$ +0.00091
+3.04%
FOX Token שינוי מחיר היום
היום,FOX רשם שינוי של $ -0.0009294 (-2.93%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
FOX Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00232 (-7.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
FOX Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FOX ראה שינוי של $ +0.00844 (+37.76%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
FOX Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00091 (+3.04%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FOX Token (FOX)?
Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.
FOX Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FOX Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקFOX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FOX Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFOX Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
FOX Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה FOX Token (FOX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FOX Token (FOX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FOX Token.
הבנת הטוקנומיקה של FOX Token (FOX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FOX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות FOX Token (FOX)
מחפש איך לקנותFOX Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FOX Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.