FOX Token (FOX) מידע Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals. אתר רשמי: https://shapeshift.com/ מסמך לבן: https://docs.shapeshift.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d קנה FOXעכשיו!

FOX Token (FOX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FOX Token (FOX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 22.70M $ 22.70M $ 22.70M ההיצע הכולל: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M אספקה במחזור: $ 772.29M $ 772.29M $ 772.29M FDV (שווי מדולל מלא): $ 29.36M $ 29.36M $ 29.36M שיא כל הזמנים: $ 1.2852 $ 1.2852 $ 1.2852 שפל כל הזמנים: $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 מחיר נוכחי: $ 0.02939 $ 0.02939 $ 0.02939 למידע נוסף על FOX Token (FOX) מחיר

FOX Token (FOX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FOX Token (FOX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FOX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FOXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FOXטוקניומיקה, חקרו אתFOXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FOX מעוניין להוסיף את FOX Token (FOX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FOX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FOX ב-MEXC עכשיו!

FOX Token (FOX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FOXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FOX עכשיו את היסטוריית המחירים!

FOX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FOX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FOX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FOXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

