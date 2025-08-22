עוד על FITFI

1 FITFI ל USDמחיר חי:

Step App (FITFI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:49:16 (UTC+8)

Step App (FITFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Step App (FITFI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001448. במהלך 24 השעות האחרונות, FITFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001431 לבין שיא של $ 0.001549, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FITFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7346252898164236, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001298148359450116.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FITFI השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -3.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Step App (FITFI) מידע שוק

No.1369

שווי השוק הנוכחי של Step App הוא $ 5.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 24.60K. ההיצע במחזור של FITFI הוא 4.01B, עם היצע כולל של 4600000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.66M.

Step App (FITFI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Step Appהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00004988-3.33%
30 ימים$ -0.000202-12.25%
60 ימים$ -0.000047-3.15%
90 ימים$ -0.000228-13.61%
Step App שינוי מחיר היום

היום,FITFI רשם שינוי של $ -0.00004988 (-3.33%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Step App שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000202 (-12.25%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Step App שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FITFI ראה שינוי של $ -0.000047 (-3.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Step App שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000228 (-13.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Step App (FITFI)?

בדוק את Step App עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהStep App (FITFI)

Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.

Step App זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Step Appההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFITFI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Step Appאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךStep App לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Step Appתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Step App (FITFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Step App (FITFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Step App.

בדוק את Step App תחזית המחיר עכשיו‏!

Step App (FITFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Step App (FITFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FITFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Step App (FITFI)

מחפש איך לקנותStep App? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Step Appב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FITFI למטבעות מקומיים

Step App מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Step App, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרStep App הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Step App

כמה שווה Step App (FITFI) היום?
החי FITFIהמחיר ב USD הוא 0.001448 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FITFI ל USD?
המחיר הנוכחי של FITFI ל USD הוא $ 0.001448. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Step App?
שווי השוק של FITFI הוא $ 5.80M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FITFI?
ההיצע במחזור של FITFI הוא 4.01B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FITFI?
‏‏FITFI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.7346252898164236 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FITFI?
FITFI ‏‏רשם מחירATL של 0.001298148359450116 USD.
מהו נפח המסחר של FITFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FITFI הוא $ 24.60K USD.
האם FITFI יעלה השנה?
FITFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FITFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:49:16 (UTC+8)

