Step App (FITFI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001448. במהלך 24 השעות האחרונות, FITFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001431 לבין שיא של $ 0.001549, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FITFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7346252898164236, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001298148359450116.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FITFI השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -3.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Step App (FITFI) מידע שוק
No.1369
$ 5.80M
$ 5.80M$ 5.80M
$ 24.60K
$ 24.60K$ 24.60K
$ 6.66M
$ 6.66M$ 6.66M
4.01B
4.01B 4.01B
4,600,000,000
4,600,000,000 4,600,000,000
AVAX_CCHAIN
שווי השוק הנוכחי של Step App הוא $ 5.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 24.60K. ההיצע במחזור של FITFI הוא 4.01B, עם היצע כולל של 4600000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.66M.
Step App (FITFI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Step Appהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00004988
-3.33%
30 ימים
$ -0.000202
-12.25%
60 ימים
$ -0.000047
-3.15%
90 ימים
$ -0.000228
-13.61%
Step App שינוי מחיר היום
היום,FITFI רשם שינוי של $ -0.00004988 (-3.33%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Step App שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000202 (-12.25%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Step App שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FITFI ראה שינוי של $ -0.000047 (-3.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Step App שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000228 (-13.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Step App (FITFI)?
Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.
Step App זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Step Appההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקFITFI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Step Appאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךStep App לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Step Appתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Step App (FITFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Step App (FITFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Step App.
הבנת הטוקנומיקה של Step App (FITFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FITFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Step App (FITFI)
מחפש איך לקנותStep App? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Step Appב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.