Step App (FITFI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Step App (FITFI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Step App (FITFI) מידע Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience. אתר רשמי: https://step.app/ סייר בלוקים: https://stepscan.io/address/0xb58A9d5920AF6aC1a9522B0B10F55dF16686D1b6 קנה FITFIעכשיו!

Step App (FITFI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Step App (FITFI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.96M $ 5.96M $ 5.96M ההיצע הכולל: $ 4.60B $ 4.60B $ 4.60B אספקה במחזור: $ 4.09B $ 4.09B $ 4.09B FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.70M $ 6.70M $ 6.70M שיא כל הזמנים: $ 0.7339 $ 0.7339 $ 0.7339 שפל כל הזמנים: $ 0.001298148359450116 $ 0.001298148359450116 $ 0.001298148359450116 מחיר נוכחי: $ 0.001456 $ 0.001456 $ 0.001456 למידע נוסף על Step App (FITFI) מחיר

Step App (FITFI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Step App (FITFI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FITFI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FITFIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FITFIטוקניומיקה, חקרו אתFITFIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FITFI מעוניין להוסיף את Step App (FITFI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FITFI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FITFI ב-MEXC עכשיו!

Step App (FITFI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FITFIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FITFI עכשיו את היסטוריית המחירים!

FITFI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FITFI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FITFI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FITFIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

