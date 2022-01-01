FIO Protocol (FIO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי FIO Protocol (FIO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

FIO Protocol (FIO) מידע FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project's blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance. אתר רשמי: https://fio.net/ מסמך לבן: https://developers.fioprotocol.io סייר בלוקים: https://fio.bloks.io/

FIO Protocol (FIO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FIO Protocol (FIO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 15.78M $ 15.78M $ 15.78M ההיצע הכולל: $ 839.24M $ 839.24M $ 839.24M אספקה במחזור: $ 817.18M $ 817.18M $ 817.18M FDV (שווי מדולל מלא): $ 19.31M $ 19.31M $ 19.31M שיא כל הזמנים: $ 0.1288 $ 0.1288 $ 0.1288 שפל כל הזמנים: $ 0.01074395967351126 $ 0.01074395967351126 $ 0.01074395967351126 מחיר נוכחי: $ 0.01931 $ 0.01931 $ 0.01931 למידע נוסף על FIO Protocol (FIO) מחיר

FIO Protocol (FIO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FIO Protocol (FIO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FIO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FIOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FIOטוקניומיקה, חקרו אתFIOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FIO מעוניין להוסיף את FIO Protocol (FIO) לפורטפוליו שלך?

FIO Protocol (FIO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FIOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FIO עכשיו את היסטוריית המחירים!

FIO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FIO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FIO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FIOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

