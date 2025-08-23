עוד על FACTR

Defactor סֵמֶל

Defactor מְחִיר(FACTR)

1 FACTR ל USDמחיר חי:

$0.019962
$0.019962
-0.86%1D
USD
Defactor (FACTR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:39:06 (UTC+8)

Defactor (FACTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0199
$ 0.0199
24 שעות נמוך
$ 0.021455
$ 0.021455
גבוה 24 שעות

$ 0.0199
$ 0.0199

$ 0.021455
$ 0.021455

$ 4.45438241196969
$ 4.45438241196969

$ 0
$ 0

-0.78%

-0.86%

-25.22%

-25.22%

Defactor (FACTR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.019962. במהלך 24 השעות האחרונות, FACTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0199 לבין שיא של $ 0.021455, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FACTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.45438241196969, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FACTR השתנה ב -0.78% במהלך השעה האחרונה, -0.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Defactor (FACTR) מידע שוק

No.1754

$ 2.53M
$ 2.53M

$ 3.43K
$ 3.43K

$ 5.99M
$ 5.99M

126.94M
126.94M

300,000,000
300,000,000

300,000,000
300,000,000

42.31%

MATIC

שווי השוק הנוכחי של Defactor הוא $ 2.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.43K. ההיצע במחזור של FACTR הוא 126.94M, עם היצע כולל של 300000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.99M.

Defactor (FACTR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Defactorהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00017316-0.86%
30 ימים$ -0.007734-27.93%
60 ימים$ +0.000987+5.20%
90 ימים$ -0.001315-6.19%
Defactor שינוי מחיר היום

היום,FACTR רשם שינוי של $ -0.00017316 (-0.86%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Defactor שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.007734 (-27.93%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Defactor שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FACTR ראה שינוי של $ +0.000987 (+5.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Defactor שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001315 (-6.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Defactor (FACTR)?

בדוק את Defactor עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDefactor (FACTR)

Defactor is a platform that enables the tokenization of RWAs (Real world assets) and the businesses which control them to access DeFi liquidity. Defactor uses blockchain technology to improve access for a range of Asset Classes from Trade Finance and Invoice Factoring to Government Bonds.

Defactor זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Defactorההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFACTR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Defactorאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDefactor לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Defactorתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Defactor (FACTR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Defactor (FACTR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Defactor.

בדוק את Defactor תחזית המחיר עכשיו‏!

Defactor (FACTR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Defactor (FACTR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FACTR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Defactor (FACTR)

מחפש איך לקנותDefactor? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Defactorב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FACTR למטבעות מקומיים

1 Defactor(FACTR) ל VND
525.30003
1 Defactor(FACTR) ל AUD
A$0.03054186
1 Defactor(FACTR) ל GBP
0.01477188
1 Defactor(FACTR) ל EUR
0.0169677
1 Defactor(FACTR) ל USD
$0.019962
1 Defactor(FACTR) ל MYR
RM0.0838404
1 Defactor(FACTR) ל TRY
0.81824238
1 Defactor(FACTR) ל JPY
¥2.934414
1 Defactor(FACTR) ל ARS
ARS$26.79459336
1 Defactor(FACTR) ל RUB
1.61113302
1 Defactor(FACTR) ל INR
1.74707424
1 Defactor(FACTR) ל IDR
Rp321.96769686
1 Defactor(FACTR) ל KRW
27.72482256
1 Defactor(FACTR) ל PHP
1.1308473
1 Defactor(FACTR) ל EGP
￡E.0.96835662
1 Defactor(FACTR) ל BRL
R$0.1077948
1 Defactor(FACTR) ל CAD
C$0.02754756
1 Defactor(FACTR) ל BDT
2.42857692
1 Defactor(FACTR) ל NGN
30.5228961
1 Defactor(FACTR) ל COP
$79.848
1 Defactor(FACTR) ל ZAR
R.0.35073234
1 Defactor(FACTR) ל UAH
0.8274249
1 Defactor(FACTR) ל VES
Bs2.79468
1 Defactor(FACTR) ל CLP
$19.143558
1 Defactor(FACTR) ל PKR
Rs5.65962624
1 Defactor(FACTR) ל KZT
10.68046848
1 Defactor(FACTR) ל THB
฿0.64696842
1 Defactor(FACTR) ל TWD
NT$0.60804252
1 Defactor(FACTR) ל AED
د.إ0.07326054
1 Defactor(FACTR) ל CHF
Fr0.0159696
1 Defactor(FACTR) ל HKD
HK$0.15590322
1 Defactor(FACTR) ל AMD
֏7.64225208
1 Defactor(FACTR) ל MAD
.د.م0.179658
1 Defactor(FACTR) ל MXN
$0.37049472
1 Defactor(FACTR) ל SAR
ريال0.0748575
1 Defactor(FACTR) ל PLN
0.07266168
1 Defactor(FACTR) ל RON
лв0.08603622
1 Defactor(FACTR) ל SEK
kr0.19003824
1 Defactor(FACTR) ל BGN
лв0.03333654
1 Defactor(FACTR) ל HUF
Ft6.7780971
1 Defactor(FACTR) ל CZK
0.41860314
1 Defactor(FACTR) ל KWD
د.ك0.00608841
1 Defactor(FACTR) ל ILS
0.06707232
1 Defactor(FACTR) ל AOA
Kz18.19676034
1 Defactor(FACTR) ל BHD
.د.ب0.007525674
1 Defactor(FACTR) ל BMD
$0.019962
1 Defactor(FACTR) ל DKK
kr0.12715794
1 Defactor(FACTR) ל HNL
L0.52260516
1 Defactor(FACTR) ל MUR
0.91106568
1 Defactor(FACTR) ל NAD
$0.34993386
1 Defactor(FACTR) ל NOK
kr0.20101734
1 Defactor(FACTR) ל NZD
$0.0339354
1 Defactor(FACTR) ל PAB
B/.0.019962
1 Defactor(FACTR) ל PGK
K0.08423964
1 Defactor(FACTR) ל QAR
ر.ق0.07246206
1 Defactor(FACTR) ל RSD
дин.1.9981962

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Defactor

כמה שווה Defactor (FACTR) היום?
החי FACTRהמחיר ב USD הוא 0.019962 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FACTR ל USD?
המחיר הנוכחי של FACTR ל USD הוא $ 0.019962. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Defactor?
שווי השוק של FACTR הוא $ 2.53M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FACTR?
ההיצע במחזור של FACTR הוא 126.94M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FACTR?
‏‏FACTR השיג מחיר שיא (ATH) של 4.45438241196969 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FACTR?
FACTR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FACTR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FACTR הוא $ 3.43K USD.
האם FACTR יעלה השנה?
FACTR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FACTR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:39:06 (UTC+8)

