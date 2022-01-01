Defactor (FACTR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Defactor (FACTR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Defactor is a platform that enables the tokenization of RWAs (Real world assets) and the businesses which control them to access DeFi liquidity. Defactor uses blockchain technology to improve access for a range of Asset Classes from Trade Finance and Invoice Factoring to Government Bonds. אתר רשמי: https://defactor.com/ מסמך לבן: https://defactor.docsend.com/view/ndqzghfjjat5a5ik סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xe0bCEEF36F3a6eFDd5EEBFACD591423f8549B9D5

Defactor (FACTR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Defactor (FACTR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M ההיצע הכולל: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M אספקה במחזור: $ 126.94M $ 126.94M $ 126.94M FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.90M $ 6.90M $ 6.90M שיא כל הזמנים: $ 0.247 $ 0.247 $ 0.247 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.022991 $ 0.022991 $ 0.022991 למידע נוסף על Defactor (FACTR) מחיר

Defactor (FACTR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Defactor (FACTR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FACTR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FACTRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FACTRטוקניומיקה, חקרו אתFACTRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FACTR מעוניין להוסיף את Defactor (FACTR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FACTR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Defactor (FACTR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FACTRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FACTR עכשיו את היסטוריית המחירים!

FACTR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FACTR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FACTR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FACTRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

