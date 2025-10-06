Etarn מחיר היום

מחיר Etarn (ETAN) בזמן אמת היום הוא $ 0.01294, עם שינוי של 0.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ETAN ל USD הוא $ 0.01294 לכל ETAN.

Etarn כרגע מדורג במקום #1589 לפי שווי שוק של $ 752.36K, עם היצע במחזור של 58.14M ETAN. ב‑24 השעות האחרונות, ETAN סחר בין $ 0.01224 (נמוך) ל $ 0.01358 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.09926169822293524, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.06178386169721456.

ביצועים לטווח קצר, ETAN נע ב +1.88% בשעה האחרונה ו -17.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 173.56K.

Etarn (ETAN) מידע שוק

דירוג No.1589 שווי שוק $ 752.36K$ 752.36K $ 752.36K נפח (24 שעות) $ 173.56K$ 173.56K $ 173.56K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.94M$ 12.94M $ 12.94M אספקת מחזור 58.14M 58.14M 58.14M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 5.81% בלוקצ'יין ציבורי BSC

