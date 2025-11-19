Etarn (ETAN) תחזית מחיר (USD)

קבל Etarn תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ETAN יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Etarn % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.0133 $0.0133 $0.0133 +0.30% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Etarn תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Etarn (ETAN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Etarn ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.0133 בשנת 2025. Etarn (ETAN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Etarn ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.013965 בשנת 2026. Etarn (ETAN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ETAN הוא $ 0.014663 עם 10.25% שיעור צמיחה. Etarn (ETAN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ETAN הוא $ 0.015396 עם 15.76% שיעור צמיחה. Etarn (ETAN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ETAN הוא $ 0.016166 עם 21.55% שיעור צמיחה. Etarn (ETAN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ETAN הוא $ 0.016974 עם 27.63% שיעור צמיחה. Etarn (ETAN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Etarn עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.027649. Etarn (ETAN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Etarn עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.045038. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.0133 0.00%

2026 $ 0.013965 5.00%

2027 $ 0.014663 10.25%

2028 $ 0.015396 15.76%

2029 $ 0.016166 21.55%

2030 $ 0.016974 27.63%

2031 $ 0.017823 34.01%

2032 $ 0.018714 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.019650 47.75%

2034 $ 0.020632 55.13%

2035 $ 0.021664 62.89%

2036 $ 0.022747 71.03%

2037 $ 0.023884 79.59%

2038 $ 0.025079 88.56%

2039 $ 0.026333 97.99%

2040 $ 0.027649 107.89% הצג עוד לטווח קצר Etarn תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.0133 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.013301 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.013312 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.013354 0.41% Etarn (ETAN) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורETANב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.0133 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Etarn (ETAN) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורETAN , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.013301 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Etarn (ETAN) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורETAN , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.013312 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Etarn (ETAN) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורETAN הוא $0.013354 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Etarn מחיר נוכחי $ 0.0133$ 0.0133 $ 0.0133 שינוי מחיר (24 שעות) +0.30% שווי שוק $ 770.96K$ 770.96K $ 770.96K אספקת מחזור 58.14M 58.14M 58.14M נפח (24 שעות) $ 169.24K$ 169.24K $ 169.24K נפח (24 שעות) -- המחיר ETAN העדכני הוא $ 0.0133. יש לו שינוי של +0.30% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 169.24Kב 24 שעות. בנוסף, ETAN יש כמות במעגל של 58.14M ושווי שוק כולל של $ 770.96K. צפה ETAN במחיר חי

Etarn מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בEtarnדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלEtarn הוא 0.01326USD. היצע במחזור של Etarn(ETAN) הוא 0.00 ETAN , מה שמעניק לו שווי שוק של $770.96K . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.03% $ 0.000380 $ 0.01349 $ 0.01224

7 ימים -0.12% $ -0.001980 $ 0.01533 $ 0.01224

30 ימים -0.18% $ -0.003009 $ 0.03264 $ 0.01 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Etarn הראה תנועת מחירים של $0.000380 , המשקפת 0.03% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Etarn נסחר בשיא של $0.01533 ושפל של $0.01224 . נרשם שינוי במחיר של -0.12% . מגמה אחרונה זו מציגה אתETAN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Etarn חווה -0.18% שינוי, המשקף בערך $-0.003009 לערכו. זה מצביע על כך ש ETAN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Etarn המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה ETAN בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Etarn (ETAN) מודול חיזוי מחיר עובד? Etarn מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ETANעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךEtarn לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ETAN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Etarn. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלETAN . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלETAN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Etarn.

מדוע ETAN חיזוי מחירים חשוב?

ETAN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

