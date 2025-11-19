Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחיר (USD)

קבל Yooldo Games תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ESPORTS יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

Yooldo Games חיזוי מחיר
$ 0.35416
$ 0.35416
+1.76%
Yooldo Games תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Yooldo Games ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.35416 בשנת 2025.

Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Yooldo Games ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.371868 בשנת 2026.

Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ESPORTS הוא $ 0.390461 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Yooldo Games (ESPORTS) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ESPORTS הוא $ 0.409984 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ESPORTS הוא $ 0.430483 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ESPORTS הוא $ 0.452007 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Yooldo Games עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.736273.

Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Yooldo Games עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.1993.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  2025
    $ 0.35416
    0.00%
  2026
    $ 0.371868
    5.00%
  • 2027
    $ 0.390461
    10.25%
  • 2028
    $ 0.409984
    15.76%
  • 2029
    $ 0.430483
    21.55%
  2030
    $ 0.452007
    27.63%
  • 2031
    $ 0.474608
    34.01%
  • 2032
    $ 0.498338
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.523255
    47.75%
  • 2034
    $ 0.549418
    55.13%
  • 2035
    $ 0.576889
    62.89%
  • 2036
    $ 0.605733
    71.03%
  • 2037
    $ 0.636020
    79.59%
  • 2038
    $ 0.667821
    88.56%
  • 2039
    $ 0.701212
    97.99%
  2040
    $ 0.736273
    107.89%
לטווח קצר Yooldo Games תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.35416
    0.00%
  November 20, 2025(מחר)
    $ 0.354208
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.354499
    0.10%
  December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.355615
    0.41%
Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורESPORTSב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.35416. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורESPORTS , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.354208. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורESPORTS , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.354499. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורESPORTS הוא $0.355615. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Yooldo Games

$ 0.35416
$ 0.35416$ 0.35416

+1.76%

$ 81.93M
$ 81.93M$ 81.93M

231.35M
231.35M 231.35M

$ 107.77K
$ 107.77K$ 107.77K

--

המחיר ESPORTS העדכני הוא $ 0.35416. יש לו שינוי של +1.76% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 107.77Kב 24 שעות.
בנוסף, ESPORTS יש כמות במעגל של 231.35M ושווי שוק כולל של $ 81.93M.

איך לקנות Yooldo Games (ESPORTS)

מנסה לקנות ESPORTS? כעת ניתן לרכוש ESPORTS באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Yooldo Games ולהתחיל ב-MEXC עכשיו!

למד כיצד לקנות ESPORTS עכשיו

Yooldo Games מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בYooldo Gamesדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלYooldo Games הוא 0.35416USD. היצע במחזור של Yooldo Games(ESPORTS) הוא0.00 ESPORTS , מה שמעניק לו שווי שוק של $81.93M.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  24 שעות
    -0.03%
    $ -0.011170
    $ 0.37916
    $ 0.33438
  • 7 ימים
    0.40%
    $ 0.101480
    $ 0.41805
    $ 0.21278
  30 ימים
    0.83%
    $ 0.16064
    $ 0.41805
    $ 0.15317
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Yooldo Games הראה תנועת מחירים של$-0.011170 , המשקפת-0.03% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Yooldo Games נסחר בשיא של $0.41805 ושפל של $0.21278. נרשם שינוי במחיר של0.40%. מגמה אחרונה זו מציגה אתESPORTS הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Yooldo Games חווה 0.83%שינוי, המשקף בערך $0.16064 לערכו. זה מצביע על כך ש ESPORTS עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

בדוק את ההיסטוריה המלאה של Yooldo Games המחיר למגמות מפורטות ב MEXC

צפה ESPORTS בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Yooldo Games (ESPORTS) מודול חיזוי מחיר עובד?

Yooldo Games מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ESPORTSעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךYooldo Games לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ESPORTS , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Yooldo Games. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלESPORTS .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלESPORTS כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Yooldo Games.

מדוע ESPORTS חיזוי מחירים חשוב?

ESPORTS תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם ESPORTS כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, ESPORTS ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של ESPORTS בחודש הבא?
על פי Yooldo Games (ESPORTS) כלי תחזית המחירים, המחיר ESPORTS הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 ESPORTS בשנת 2026?
המחיר של 1 Yooldo Games (ESPORTS) היום הוא $0.35416. על פי מודול התחזית שלעיל, ESPORTS יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של ESPORTS בשנת 2027?
Yooldo Games (ESPORTS) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ESPORTS עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של ESPORTS בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Yooldo Games (ESPORTS) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של ESPORTS בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Yooldo Games (ESPORTS) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 ESPORTS בשנת 2030?
המחיר של 1 Yooldo Games (ESPORTS) היום הוא $0.35416. על פי מודול התחזית שלעיל, ESPORTS יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי ESPORTS תחזית המחיר בשנת 2040?
Yooldo Games (ESPORTS) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ESPORTS עד שנת 2040.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 00:47:54 (UTC+8)

כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.