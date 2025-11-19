Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחיר (USD)

קבל Yooldo Games תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ESPORTS יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Yooldo Games % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.35416 $0.35416 $0.35416 +1.76% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Yooldo Games תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Yooldo Games ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.35416 בשנת 2025. Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Yooldo Games ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.371868 בשנת 2026. Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ESPORTS הוא $ 0.390461 עם 10.25% שיעור צמיחה. Yooldo Games (ESPORTS) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ESPORTS הוא $ 0.409984 עם 15.76% שיעור צמיחה. Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ESPORTS הוא $ 0.430483 עם 21.55% שיעור צמיחה. Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ESPORTS הוא $ 0.452007 עם 27.63% שיעור צמיחה. Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Yooldo Games עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.736273. Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Yooldo Games עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.1993. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.35416 0.00%

2026 $ 0.371868 5.00%

2027 $ 0.390461 10.25%

2028 $ 0.409984 15.76%

2029 $ 0.430483 21.55%

2030 $ 0.452007 27.63%

2031 $ 0.474608 34.01%

2032 $ 0.498338 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.523255 47.75%

2034 $ 0.549418 55.13%

2035 $ 0.576889 62.89%

2036 $ 0.605733 71.03%

2037 $ 0.636020 79.59%

2038 $ 0.667821 88.56%

2039 $ 0.701212 97.99%

2040 $ 0.736273 107.89% הצג עוד לטווח קצר Yooldo Games תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.35416 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.354208 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.354499 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.355615 0.41% Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורESPORTSב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.35416 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורESPORTS , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.354208 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורESPORTS , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.354499 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Yooldo Games (ESPORTS) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורESPORTS הוא $0.355615 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Yooldo Games מחיר נוכחי $ 0.35416$ 0.35416 $ 0.35416 שינוי מחיר (24 שעות) +1.76% שווי שוק $ 81.93M$ 81.93M $ 81.93M אספקת מחזור 231.35M 231.35M 231.35M נפח (24 שעות) $ 107.77K$ 107.77K $ 107.77K נפח (24 שעות) -- המחיר ESPORTS העדכני הוא $ 0.35416. יש לו שינוי של +1.76% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 107.77Kב 24 שעות. בנוסף, ESPORTS יש כמות במעגל של 231.35M ושווי שוק כולל של $ 81.93M. צפה ESPORTS במחיר חי

Yooldo Games מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בYooldo Gamesדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלYooldo Games הוא 0.35416USD. היצע במחזור של Yooldo Games(ESPORTS) הוא 0.00 ESPORTS , מה שמעניק לו שווי שוק של $81.93M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.03% $ -0.011170 $ 0.37916 $ 0.33438

7 ימים 0.40% $ 0.101480 $ 0.41805 $ 0.21278

30 ימים 0.83% $ 0.16064 $ 0.41805 $ 0.15317 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Yooldo Games הראה תנועת מחירים של $-0.011170 , המשקפת -0.03% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Yooldo Games נסחר בשיא של $0.41805 ושפל של $0.21278 . נרשם שינוי במחיר של 0.40% . מגמה אחרונה זו מציגה אתESPORTS הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Yooldo Games חווה 0.83% שינוי, המשקף בערך $0.16064 לערכו. זה מצביע על כך ש ESPORTS עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Yooldo Games המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה ESPORTS בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Yooldo Games (ESPORTS) מודול חיזוי מחיר עובד? Yooldo Games מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ESPORTSעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךYooldo Games לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ESPORTS , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Yooldo Games. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלESPORTS . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלESPORTS כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Yooldo Games.

מדוע ESPORTS חיזוי מחירים חשוב?

ESPORTS תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ESPORTS כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ESPORTS ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ESPORTS בחודש הבא? על פי Yooldo Games (ESPORTS) כלי תחזית המחירים, המחיר ESPORTS הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ESPORTS בשנת 2026? המחיר של 1 Yooldo Games (ESPORTS) היום הוא $0.35416 . על פי מודול התחזית שלעיל, ESPORTS יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ESPORTS בשנת 2027? Yooldo Games (ESPORTS) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ESPORTS עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ESPORTS בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Yooldo Games (ESPORTS) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ESPORTS בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Yooldo Games (ESPORTS) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ESPORTS בשנת 2030? המחיר של 1 Yooldo Games (ESPORTS) היום הוא $0.35416 . על פי מודול התחזית שלעיל, ESPORTS יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ESPORTS תחזית המחיר בשנת 2040? Yooldo Games (ESPORTS) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ESPORTS עד שנת 2040.