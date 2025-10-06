Eclipse מחיר היום

מחיר Eclipse (ES) בזמן אמת היום הוא $ 0.09481, עם שינוי של 3.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ES ל USD הוא $ 0.09481 לכל ES.

Eclipse כרגע מדורג במקום #956 לפי שווי שוק של $ 12.58M, עם היצע במחזור של 132.65M ES. ב‑24 השעות האחרונות, ES סחר בין $ 0.09305 (נמוך) ל $ 0.09946 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.7106542736874376, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.07407824397399612.

ביצועים לטווח קצר, ES נע ב +0.38% בשעה האחרונה ו -8.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 161.43K.

Eclipse (ES) מידע שוק

דירוג No.956 שווי שוק $ 12.58M$ 12.58M $ 12.58M נפח (24 שעות) $ 161.43K$ 161.43K $ 161.43K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 94.81M$ 94.81M $ 94.81M אספקת מחזור 132.65M 132.65M 132.65M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 13.26% בלוקצ'יין ציבורי ECLIPSE

שווי השוק הנוכחי של Eclipse הוא $ 12.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 161.43K. ההיצע במחזור של ES הוא 132.65M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.81M.