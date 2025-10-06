ExchangeDEX+
מחיר ERA בזמן אמת היום הוא 0.245 USD.ERA שווי השוק הוא 36,382,500 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר ERA ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!מחיר ERA בזמן אמת היום הוא 0.245 USD.ERA שווי השוק הוא 36,382,500 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר ERA ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על ERA

ERA מידע על מחיר

מה זה ERA

ERA מסמך לבן

ERA אתר רשמי

ERA טוקניומיקה

ERA תחזית מחיר

ERA היסטוריה

ERA מדריך קנייה

ERAממיר מטבעות לפיאט

ERA ספוט

ERA חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ERA סֵמֶל

ERA מְחִיר(ERA)

1 ERA ל USDמחיר חי:

$0.245
-1.68%1D
USD
ERA (ERA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 13:47:08 (UTC+8)

ERA מחיר היום

מחיר ERA (ERA) בזמן אמת היום הוא $ 0.245, עם שינוי של 1.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ERA ל USD הוא $ 0.245 לכל ERA.

ERA כרגע מדורג במקום #562 לפי שווי שוק של $ 36.38M, עם היצע במחזור של 148.50M ERA. ב‑24 השעות האחרונות, ERA סחר בין $ 0.2353 (נמוך) ל $ 0.2756 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.002420427794785, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.2158036236564075.

ביצועים לטווח קצר, ERA נע ב +0.36% בשעה האחרונה ו -9.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 841.94K.

ERA (ERA) מידע שוק

No.562

$ 36.38M
$ 841.94K
$ 245.00M
148.50M
1,000,000,000
1,000,000,000
14.85%

ETH

שווי השוק הנוכחי של ERA הוא $ 36.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 841.94K. ההיצע במחזור של ERA הוא 148.50M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 245.00M.

ERA היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.2353
24 שעות נמוך
$ 0.2756
גבוה 24 שעות

$ 0.2353
$ 0.2756
$ 2.002420427794785
$ 0.2158036236564075
+0.36%

-1.68%

-9.96%

-9.96%

ERA (ERA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ERAהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.004186-1.68%
30 ימים$ -0.134-35.36%
60 ימים$ -0.4872-66.54%
90 ימים$ -0.5921-70.74%
ERA שינוי מחיר היום

היום,ERA רשם שינוי של $ -0.004186 (-1.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ERA שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.134 (-35.36%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ERA שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ERA ראה שינוי של $ -0.4872 (-66.54%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ERA שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.5921 (-70.74%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ERA (ERA)?

בדוק את ERA עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור ERA

ERA (ERA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ERA הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
ERA (ERA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של ERA עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר ERA יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור ERA תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על ERA תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב ERA

מוכן להתחיל עם ERA? קניית ERA מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות ERA. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את ERA (ERA) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-148.50M אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וERAיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות ERA (ERA) מדריך

מה אפשר לעשות עם ERA

החזקת ERA מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של ERA (ERA) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
--
יוצר
--
לוקח
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
--
יוצר
--
לוקח

בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהERA (ERA)

Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.

ERA מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ERA, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרERA הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ERA

כמה שווה 1 ERA ב-2030?
אם ERA תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של ERA מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 13:47:08 (UTC+8)

ERA (ERA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
הצג עוד

גלה עוד על ERA

ERA USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב ERA עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של ERA USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב ERA (ERA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב ERA מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDCERA
$0.2453
-1.64%
0.00% (USDT)
/USDTERA
$0.245
-1.64%
0.00% (USDT)

עוד מטבעות קריפטו לחקירה

מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC

כתב ויתור

