ERA מחיר היום

מחיר ERA (ERA) בזמן אמת היום הוא $ 0.245, עם שינוי של 1.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ERA ל USD הוא $ 0.245 לכל ERA.

ERA כרגע מדורג במקום #562 לפי שווי שוק של $ 36.38M, עם היצע במחזור של 148.50M ERA. ב‑24 השעות האחרונות, ERA סחר בין $ 0.2353 (נמוך) ל $ 0.2756 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.002420427794785, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.2158036236564075.

ביצועים לטווח קצר, ERA נע ב +0.36% בשעה האחרונה ו -9.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 841.94K.

ERA (ERA) מידע שוק

דירוג No.562 שווי שוק $ 36.38M$ 36.38M $ 36.38M נפח (24 שעות) $ 841.94K$ 841.94K $ 841.94K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 245.00M$ 245.00M $ 245.00M אספקת מחזור 148.50M 148.50M 148.50M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 14.85% בלוקצ'יין ציבורי ETH

