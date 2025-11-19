ERA (ERA) תחזית מחיר (USD)

קבל ERA תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ERA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של ERA % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.2526 $0.2526 $0.2526 +1.24% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה ERA תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) ERA (ERA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, ERA ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.2526 בשנת 2025. ERA (ERA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, ERA ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.26523 בשנת 2026. ERA (ERA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ERA הוא $ 0.278491 עם 10.25% שיעור צמיחה. ERA (ERA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ERA הוא $ 0.292416 עם 15.76% שיעור צמיחה. ERA (ERA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ERA הוא $ 0.307036 עם 21.55% שיעור צמיחה. ERA (ERA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ERA הוא $ 0.322388 עם 27.63% שיעור צמיחה. ERA (ERA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של ERA עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.525137. ERA (ERA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של ERA עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.855393. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.2526 0.00%

2026 $ 0.26523 5.00%

2027 $ 0.278491 10.25%

2028 $ 0.292416 15.76%

2029 $ 0.307036 21.55%

2030 $ 0.322388 27.63%

2031 $ 0.338508 34.01%

2032 $ 0.355433 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.373205 47.75%

2034 $ 0.391865 55.13%

2035 $ 0.411458 62.89%

2036 $ 0.432031 71.03%

2037 $ 0.453633 79.59%

2038 $ 0.476314 88.56%

2039 $ 0.500130 97.99%

2040 $ 0.525137 107.89% הצג עוד לטווח קצר ERA תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.2526 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.252634 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.252842 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.253638 0.41% ERA (ERA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורERAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.2526 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. ERA (ERA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורERA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.252634 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. ERA (ERA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורERA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.252842 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. ERA (ERA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורERA הוא $0.253638 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית ERA מחיר נוכחי $ 0.2526$ 0.2526 $ 0.2526 שינוי מחיר (24 שעות) +1.24% שווי שוק $ 37.41M$ 37.41M $ 37.41M אספקת מחזור 148.50M 148.50M 148.50M נפח (24 שעות) $ 658.66K$ 658.66K $ 658.66K נפח (24 שעות) -- המחיר ERA העדכני הוא $ 0.2526. יש לו שינוי של +1.24% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 658.66Kב 24 שעות. בנוסף, ERA יש כמות במעגל של 148.50M ושווי שוק כולל של $ 37.41M. צפה ERA במחיר חי

ERA מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בERAדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלERA הוא 0.2519USD. היצע במחזור של ERA(ERA) הוא 0.00 ERA , מה שמעניק לו שווי שוק של $37.41M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.03% $ 0.007000 $ 0.2637 $ 0.2353

7 ימים 0.01% $ 0.003000 $ 0.2778 $ 0.2145

30 ימים -0.35% $ -0.139299 $ 0.403 $ 0.2145 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,ERA הראה תנועת מחירים של $0.007000 , המשקפת 0.03% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,ERA נסחר בשיא של $0.2778 ושפל של $0.2145 . נרשם שינוי במחיר של 0.01% . מגמה אחרונה זו מציגה אתERA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,ERA חווה -0.35% שינוי, המשקף בערך $-0.139299 לערכו. זה מצביע על כך ש ERA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של ERA המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה ERA בהיסטוריית המחירים המלאה

איך ERA (ERA) מודול חיזוי מחיר עובד? ERA מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ERAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךERA לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ERA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של ERA. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלERA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלERA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של ERA.

מדוע ERA חיזוי מחירים חשוב?

ERA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ERA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ERA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ERA בחודש הבא? על פי ERA (ERA) כלי תחזית המחירים, המחיר ERA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ERA בשנת 2026? המחיר של 1 ERA (ERA) היום הוא $0.2526 . על פי מודול התחזית שלעיל, ERA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ERA בשנת 2027? ERA (ERA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ERA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ERA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, ERA (ERA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ERA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, ERA (ERA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ERA בשנת 2030? המחיר של 1 ERA (ERA) היום הוא $0.2526 . על פי מודול התחזית שלעיל, ERA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ERA תחזית המחיר בשנת 2040? ERA (ERA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ERA עד שנת 2040.