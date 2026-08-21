Emblem Vault מחיר היום

מחיר Emblem Vault (EMBLEM) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.004797, עם שינוי של 4.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EMBLEM ל ILS הוא ₪ 0.004797 לכל EMBLEM.

Emblem Vault כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- EMBLEM. ב‑24 השעות האחרונות, EMBLEM סחר בין ₪ 0.004415 (נמוך) ל ₪ 0.004801 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, EMBLEM נע ב +0.90% בשעה האחרונה ו +12.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 78.37K.

Emblem Vault (EMBLEM) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 78.37K₪ 78.37K ₪ 78.37K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 4.80M₪ 4.80M ₪ 4.80M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Emblem Vault הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 78.37K. ההיצע במחזור של EMBLEM הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 4.80M.