Elympics מחיר היום

מחיר Elympics (ELP) בזמן אמת היום הוא $ 0.003104, עם שינוי של 12.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ELP ל USD הוא $ 0.003104 לכל ELP.

Elympics כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ELP. ב‑24 השעות האחרונות, ELP סחר בין $ 0.002728 (נמוך) ל $ 0.00313 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ELP נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -11.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.84K.

Elympics (ELP) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 2.84K$ 2.84K $ 2.84K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.86M$ 10.86M $ 10.86M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Elympics הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.84K. ההיצע במחזור של ELP הוא --, עם היצע כולל של 3500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.86M.