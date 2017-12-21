ELF (ELF) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2142. במהלך 24 השעות האחרונות, ELF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2072 לבין שיא של $ 0.2305, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.7656800746917725, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0350131599961.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELF השתנה ב -5.69% במהלך השעה האחרונה, +3.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
ELF (ELF) מידע שוק
No.264
$ 169.95M
$ 169.95M$ 169.95M
$ 524.59K
$ 524.59K$ 524.59K
$ 213.44M
$ 213.44M$ 213.44M
793.42M
793.42M 793.42M
996,446,464.4143213
996,446,464.4143213 996,446,464.4143213
2017-12-21 00:00:00
$ 0.099
$ 0.099$ 0.099
ETH
שווי השוק הנוכחי של ELF הוא $ 169.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 524.59K. ההיצע במחזור של ELF הוא 793.42M, עם היצע כולל של 996446464.4143213. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 213.44M.
ELF (ELF) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של ELFהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.006599
+3.18%
30 ימים
$ -0.0102
-4.55%
60 ימים
$ +0.028
+15.03%
90 ימים
$ -0.0191
-8.19%
ELF שינוי מחיר היום
היום,ELF רשם שינוי של $ +0.006599 (+3.18%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
ELF שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0102 (-4.55%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
ELF שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ELF ראה שינוי של $ +0.028 (+15.03%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
ELF שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0191 (-8.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ELF (ELF)?
aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.
ELF זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ELFההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקELF את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ELFאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךELF לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
ELFתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה ELF (ELF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ELF (ELF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ELF.
הבנת הטוקנומיקה של ELF (ELF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ELF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות ELF (ELF)
מחפש איך לקנותELF? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ELFב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.