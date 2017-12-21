ELF (ELF) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ELF (ELF), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ELF (ELF) מידע aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption. אתר רשמי: http://aelf.com/ מסמך לבן: https://docs.aelf.com/resources/whitepaper-2/ סייר בלוקים: https://aelfscan.io/AELF/token/ELF קנה ELFעכשיו!

ELF (ELF) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ELF (ELF), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 158.92M $ 158.92M $ 158.92M ההיצע הכולל: $ 996.45M $ 996.45M $ 996.45M אספקה במחזור: $ 793.42M $ 793.42M $ 793.42M FDV (שווי מדולל מלא): $ 199.59M $ 199.59M $ 199.59M שיא כל הזמנים: $ 1.27074 $ 1.27074 $ 1.27074 שפל כל הזמנים: $ 0.0350131599961 $ 0.0350131599961 $ 0.0350131599961 מחיר נוכחי: $ 0.2003 $ 0.2003 $ 0.2003 למידע נוסף על ELF (ELF) מחיר

ELF (ELF) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ELF (ELF) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ELF אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ELFהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ELFטוקניומיקה, חקרו אתELFהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ELF מעוניין להוסיף את ELF (ELF) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ELF, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ELF ב-MEXC עכשיו!

ELF (ELF) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ELFעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ELF עכשיו את היסטוריית המחירים!

ELF חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ELF עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ELF משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ELFעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

