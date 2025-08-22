עוד על EIGEN

EIGEN מידע על מחיר

EIGEN מסמך לבן

EIGEN אתר רשמי

EIGEN טוקניומיקה

EIGEN תחזית מחיר

EIGEN היסטוריה

EIGEN מדריך קנייה

EIGENממיר מטבעות לפיאט

EIGEN ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

EigenLayer סֵמֶל

EigenLayer מְחִיר(EIGEN)

1 EIGEN ל USDמחיר חי:

$1.3041
$1.3041$1.3041
-6.42%1D
USD
EigenLayer (EIGEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:13:56 (UTC+8)

EigenLayer (EIGEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.278
$ 1.278$ 1.278
24 שעות נמוך
$ 1.4778
$ 1.4778$ 1.4778
גבוה 24 שעות

$ 1.278
$ 1.278$ 1.278

$ 1.4778
$ 1.4778$ 1.4778

$ 5.651838515776891
$ 5.651838515776891$ 5.651838515776891

$ 0.6687837939049447
$ 0.6687837939049447$ 0.6687837939049447

+1.63%

-6.41%

-1.60%

-1.60%

EigenLayer (EIGEN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.3046. במהלך 24 השעות האחרונות, EIGEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.278 לבין שיא של $ 1.4778, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EIGENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.651838515776891, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.6687837939049447.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EIGEN השתנה ב +1.63% במהלך השעה האחרונה, -6.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EigenLayer (EIGEN) מידע שוק

No.132

$ 423.41M
$ 423.41M$ 423.41M

$ 14.23M
$ 14.23M$ 14.23M

$ 2.27B
$ 2.27B$ 2.27B

324.55M
324.55M 324.55M

--
----

1,743,167,376.0441766
1,743,167,376.0441766 1,743,167,376.0441766

0.01%

ETH

שווי השוק הנוכחי של EigenLayer הוא $ 423.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.23M. ההיצע במחזור של EIGEN הוא 324.55M, עם היצע כולל של 1743167376.0441766. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.27B.

EigenLayer (EIGEN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של EigenLayerהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.089467-6.41%
30 ימים$ -0.0602-4.42%
60 ימים$ +0.2249+20.82%
90 ימים$ -0.2434-15.73%
EigenLayer שינוי מחיר היום

היום,EIGEN רשם שינוי של $ -0.089467 (-6.41%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

EigenLayer שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0602 (-4.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

EigenLayer שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EIGEN ראה שינוי של $ +0.2249 (+20.82%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

EigenLayer שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2434 (-15.73%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של EigenLayer (EIGEN)?

בדוק את EigenLayer עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEigenLayer (EIGEN)

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

EigenLayer זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול EigenLayerההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEIGEN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים EigenLayerאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEigenLayer לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

EigenLayerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה EigenLayer (EIGEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EigenLayer (EIGEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EigenLayer.

בדוק את EigenLayer תחזית המחיר עכשיו‏!

EigenLayer (EIGEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של EigenLayer (EIGEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EIGEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות EigenLayer (EIGEN)

מחפש איך לקנותEigenLayer? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש EigenLayerב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EIGEN למטבעות מקומיים

1 EigenLayer(EIGEN) ל VND
34,330.549
1 EigenLayer(EIGEN) ל AUD
A$1.996038
1 EigenLayer(EIGEN) ל GBP
0.952358
1 EigenLayer(EIGEN) ל EUR
1.10891
1 EigenLayer(EIGEN) ל USD
$1.3046
1 EigenLayer(EIGEN) ל MYR
RM5.47932
1 EigenLayer(EIGEN) ל TRY
53.475554
1 EigenLayer(EIGEN) ל JPY
¥191.7762
1 EigenLayer(EIGEN) ל ARS
ARS$1,723.3766
1 EigenLayer(EIGEN) ל RUB
105.47691
1 EigenLayer(EIGEN) ל INR
114.21773
1 EigenLayer(EIGEN) ל IDR
Rp21,041.932538
1 EigenLayer(EIGEN) ל KRW
1,809.428016
1 EigenLayer(EIGEN) ל PHP
73.90559
1 EigenLayer(EIGEN) ל EGP
￡E.63.299192
1 EigenLayer(EIGEN) ל BRL
R$7.070932
1 EigenLayer(EIGEN) ל CAD
C$1.800348
1 EigenLayer(EIGEN) ל BDT
158.717636
1 EigenLayer(EIGEN) ל NGN
1,994.79863
1 EigenLayer(EIGEN) ל COP
$5,239.351876
1 EigenLayer(EIGEN) ל ZAR
R.22.89573
1 EigenLayer(EIGEN) ל UAH
54.07567
1 EigenLayer(EIGEN) ל VES
Bs182.644
1 EigenLayer(EIGEN) ל CLP
$1,252.416
1 EigenLayer(EIGEN) ל PKR
Rs369.880192
1 EigenLayer(EIGEN) ל KZT
698.013184
1 EigenLayer(EIGEN) ל THB
฿42.295132
1 EigenLayer(EIGEN) ל TWD
NT$39.738116
1 EigenLayer(EIGEN) ל AED
د.إ4.787882
1 EigenLayer(EIGEN) ל CHF
Fr1.04368
1 EigenLayer(EIGEN) ל HKD
HK$10.188926
1 EigenLayer(EIGEN) ל AMD
֏499.453064
1 EigenLayer(EIGEN) ל MAD
.د.م11.7414
1 EigenLayer(EIGEN) ל MXN
$24.304698
1 EigenLayer(EIGEN) ל SAR
ريال4.89225
1 EigenLayer(EIGEN) ל PLN
4.748744
1 EigenLayer(EIGEN) ל RON
лв5.635872
1 EigenLayer(EIGEN) ל SEK
kr12.406746
1 EigenLayer(EIGEN) ל BGN
лв2.178682
1 EigenLayer(EIGEN) ל HUF
Ft443.133482
1 EigenLayer(EIGEN) ל CZK
27.357462
1 EigenLayer(EIGEN) ל KWD
د.ك0.397903
1 EigenLayer(EIGEN) ל ILS
4.396502
1 EigenLayer(EIGEN) ל AOA
Kz1,189.234222
1 EigenLayer(EIGEN) ל BHD
.د.ب0.4918342
1 EigenLayer(EIGEN) ל BMD
$1.3046
1 EigenLayer(EIGEN) ל DKK
kr8.310302
1 EigenLayer(EIGEN) ל HNL
L34.154428
1 EigenLayer(EIGEN) ל MUR
59.541944
1 EigenLayer(EIGEN) ל NAD
$22.869638
1 EigenLayer(EIGEN) ל NOK
kr13.163414
1 EigenLayer(EIGEN) ל NZD
$2.21782
1 EigenLayer(EIGEN) ל PAB
B/.1.3046
1 EigenLayer(EIGEN) ל PGK
K5.505412
1 EigenLayer(EIGEN) ל QAR
ر.ق4.735698
1 EigenLayer(EIGEN) ל RSD
дин.130.616552

EigenLayer מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של EigenLayer, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרEigenLayer הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על EigenLayer

כמה שווה EigenLayer (EIGEN) היום?
החי EIGENהמחיר ב USD הוא 1.3046 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EIGEN ל USD?
המחיר הנוכחי של EIGEN ל USD הוא $ 1.3046. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של EigenLayer?
שווי השוק של EIGEN הוא $ 423.41M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EIGEN?
ההיצע במחזור של EIGEN הוא 324.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EIGEN?
‏‏EIGEN השיג מחיר שיא (ATH) של 5.651838515776891 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EIGEN?
EIGEN ‏‏רשם מחירATL של 0.6687837939049447 USD.
מהו נפח המסחר של EIGEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EIGEN הוא $ 14.23M USD.
האם EIGEN יעלה השנה?
EIGEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EIGEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:13:56 (UTC+8)

EigenLayer (EIGEN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

EIGEN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

EIGEN
EIGEN
USD
USD

1 EIGEN = 1.3046 USD

מסחרEIGEN

USDTEIGEN
$1.3041
$1.3041$1.3041
-6.46%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד