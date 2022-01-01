EigenLayer (EIGEN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי EigenLayer (EIGEN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

EigenLayer (EIGEN) מידע EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem. אתר רשמי: https://www.eigenlayer.xyz/ מסמך לבן: https://docs.eigenlayer.xyz/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0xec53bf9167f50cdeb3ae105f56099aaab9061f83 קנה EIGENעכשיו!

EigenLayer (EIGEN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור EigenLayer (EIGEN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 399.15M $ 399.15M $ 399.15M ההיצע הכולל: $ 1.74B $ 1.74B $ 1.74B אספקה במחזור: $ 325.65M $ 325.65M $ 325.65M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.14B $ 2.14B $ 2.14B שיא כל הזמנים: $ 5.66 $ 5.66 $ 5.66 שפל כל הזמנים: $ 0.6687837939049447 $ 0.6687837939049447 $ 0.6687837939049447 מחיר נוכחי: $ 1.2257 $ 1.2257 $ 1.2257 למידע נוסף על EigenLayer (EIGEN) מחיר

EigenLayer (EIGEN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של EigenLayer (EIGEN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EIGEN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EIGENהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EIGENטוקניומיקה, חקרו אתEIGENהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות EIGEN מעוניין להוסיף את EigenLayer (EIGEN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת EIGEN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות EIGEN ב-MEXC עכשיו!

EigenLayer (EIGEN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של EIGENעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה EIGEN עכשיו את היסטוריית המחירים!

EIGEN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן EIGEN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EIGEN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה EIGENעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

