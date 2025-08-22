עוד על EFC

Everton FC Fan Token סֵמֶל

Everton FC Fan Token מְחִיר(EFC)

1 EFC ל USDמחיר חי:

$0.1613
$0.1613$0.1613
-5.00%1D
USD
Everton FC Fan Token (EFC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:05:33 (UTC+8)

Everton FC Fan Token (EFC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1601
$ 0.1601$ 0.1601
24 שעות נמוך
$ 0.1781
$ 0.1781$ 0.1781
גבוה 24 שעות

$ 0.1601
$ 0.1601$ 0.1601

$ 0.1781
$ 0.1781$ 0.1781

$ 2.9767507538883224
$ 2.9767507538883224$ 2.9767507538883224

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

-5.00%

-11.37%

-11.37%

Everton FC Fan Token (EFC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1615. במהלך 24 השעות האחרונות, EFC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1601 לבין שיא של $ 0.1781, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EFCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.9767507538883224, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EFC השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -5.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Everton FC Fan Token (EFC) מידע שוק

No.2127

$ 952.71K
$ 952.71K$ 952.71K

$ 56.18K
$ 56.18K$ 56.18K

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

5.90M
5.90M 5.90M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

58.99%

CHZ

שווי השוק הנוכחי של Everton FC Fan Token הוא $ 952.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.18K. ההיצע במחזור של EFC הוא 5.90M, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.62M.

Everton FC Fan Token (EFC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Everton FC Fan Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.008489-5.00%
30 ימים$ -0.0023-1.41%
60 ימים$ +0.0077+5.00%
90 ימים$ -0.0344-17.56%
Everton FC Fan Token שינוי מחיר היום

היום,EFC רשם שינוי של $ -0.008489 (-5.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Everton FC Fan Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0023 (-1.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Everton FC Fan Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EFC ראה שינוי של $ +0.0077 (+5.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Everton FC Fan Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0344 (-17.56%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Everton FC Fan Token (EFC)?

בדוק את Everton FC Fan Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEverton FC Fan Token (EFC)

Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

Everton FC Fan Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Everton FC Fan Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEFC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Everton FC Fan Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEverton FC Fan Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Everton FC Fan Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Everton FC Fan Token (EFC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Everton FC Fan Token (EFC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Everton FC Fan Token.

בדוק את Everton FC Fan Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Everton FC Fan Token (EFC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Everton FC Fan Token (EFC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EFC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Everton FC Fan Token (EFC)

מחפש איך לקנותEverton FC Fan Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Everton FC Fan Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EFC למטבעות מקומיים

Everton FC Fan Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Everton FC Fan Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרEverton FC Fan Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Everton FC Fan Token

כמה שווה Everton FC Fan Token (EFC) היום?
החי EFCהמחיר ב USD הוא 0.1615 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EFC ל USD?
המחיר הנוכחי של EFC ל USD הוא $ 0.1615. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Everton FC Fan Token?
שווי השוק של EFC הוא $ 952.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EFC?
ההיצע במחזור של EFC הוא 5.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EFC?
‏‏EFC השיג מחיר שיא (ATH) של 2.9767507538883224 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EFC?
EFC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של EFC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EFC הוא $ 56.18K USD.
האם EFC יעלה השנה?
EFC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EFC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:05:33 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

