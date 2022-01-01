Everton FC Fan Token (EFC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Everton FC Fan Token (EFC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Everton FC Fan Token (EFC) מידע Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games. אתר רשמי: https://www.socios.com/everton-fan-tokens/ סייר בלוקים: https://chiliscan.com/token/0xabee61f8ff0eadd8d4ee87092792aaf2d9b2ca8e קנה EFCעכשיו!

Everton FC Fan Token (EFC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Everton FC Fan Token (EFC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 931.47K $ 931.47K $ 931.47K ההיצע הכולל: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M אספקה במחזור: $ 5.90M $ 5.90M $ 5.90M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M שיא כל הזמנים: $ 4.62 $ 4.62 $ 4.62 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.1579 $ 0.1579 $ 0.1579 למידע נוסף על Everton FC Fan Token (EFC) מחיר

Everton FC Fan Token (EFC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Everton FC Fan Token (EFC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EFC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EFCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EFCטוקניומיקה, חקרו אתEFCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות EFC מעוניין להוסיף את Everton FC Fan Token (EFC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת EFC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות EFC ב-MEXC עכשיו!

Everton FC Fan Token (EFC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של EFCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה EFC עכשיו את היסטוריית המחירים!

EFC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן EFC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EFC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה EFCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

