Mobox (MBOX) מידע MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality. אתר רשמי: https://www.mobox.io/#/ מסמך לבן: https://faqen.mobox.io סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x3203c9e46ca618c8c1ce5dc67e7e9d75f5da2377 קנה MBOXעכשיו!

Mobox (MBOX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Mobox (MBOX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 30.09M $ 30.09M $ 30.09M ההיצע הכולל: $ 550.32M $ 550.32M $ 550.32M אספקה במחזור: $ 500.32M $ 500.32M $ 500.32M FDV (שווי מדולל מלא): $ 33.10M $ 33.10M $ 33.10M שיא כל הזמנים: $ 15.788 $ 15.788 $ 15.788 שפל כל הזמנים: $ 0.0365171005253819 $ 0.0365171005253819 $ 0.0365171005253819 מחיר נוכחי: $ 0.06015 $ 0.06015 $ 0.06015 למידע נוסף על Mobox (MBOX) מחיר

Mobox (MBOX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Mobox (MBOX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MBOX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MBOXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MBOXטוקניומיקה, חקרו אתMBOXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Mobox (MBOX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MBOXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MBOX עכשיו את היסטוריית המחירים!

