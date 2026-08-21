Edge מחיר היום

מחיר Edge (EDGE1) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.06538, עם שינוי של 0.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EDGE1 ל ILS הוא ₪ 0.06538 לכל EDGE1.

Edge כרגע מדורג במקום #782 לפי שווי שוק של ₪ 16.55M, עם היצע במחזור של 253.11M EDGE1. ב‑24 השעות האחרונות, EDGE1 סחר בין ₪ 0.06373 (נמוך) ל ₪ 0.06539 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 2.729471550364474474, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0832494877911787558.

ביצועים לטווח קצר, EDGE1 נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו +4.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 58.47K.

Edge (EDGE1) מידע שוק

דירוג No.782 שווי שוק ₪ 16.55M₪ 16.55M ₪ 16.55M נפח (24 שעות) ₪ 58.47K₪ 58.47K ₪ 58.47K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 65.38M₪ 65.38M ₪ 65.38M אספקת מחזור 253.11M 253.11M 253.11M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 25.31% בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Edge הוא ₪ 16.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 58.47K. ההיצע במחזור של EDGE1 הוא 253.11M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 65.38M.