Echo מחיר היום

מחיר Echo (ECHO) בזמן אמת היום הוא $ 0.01871, עם שינוי של 1.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ECHO ל USD הוא $ 0.01871 לכל ECHO.

Echo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ECHO. ב‑24 השעות האחרונות, ECHO סחר בין $ 0.01811 (נמוך) ל $ 0.01938 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ECHO נע ב +0.86% בשעה האחרונה ו -30.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 62.33K.

Echo (ECHO) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 62.33K$ 62.33K $ 62.33K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.71M$ 18.71M $ 18.71M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי APTOS

שווי השוק הנוכחי של Echo הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.33K. ההיצע במחזור של ECHO הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.71M.