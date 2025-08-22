Eternal AI (EAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.018809. במהלך 24 השעות האחרונות, EAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01866 לבין שיא של $ 0.020857, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2903654277261663, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.006397257988923091.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, EAI השתנה ב -1.24% במהלך השעה האחרונה, -3.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Eternal AI (EAI) מידע שוק
No.1481
$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M
$ 16.91K
$ 16.91K$ 16.91K
$ 18.81M
$ 18.81M$ 18.81M
227.11M
227.11M 227.11M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
22.71%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Eternal AI הוא $ 4.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.91K. ההיצע במחזור של EAI הוא 227.11M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.81M.
Eternal AI (EAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Eternal AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00077147
-3.94%
30 ימים
$ -0.003442
-15.47%
60 ימים
$ -0.002619
-12.23%
90 ימים
$ -0.011329
-37.60%
Eternal AI שינוי מחיר היום
היום,EAI רשם שינוי של $ -0.00077147 (-3.94%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Eternal AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.003442 (-15.47%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Eternal AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,EAI ראה שינוי של $ -0.002619 (-12.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Eternal AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.011329 (-37.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Eternal AI (EAI)?
Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin.
Eternal AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Eternal AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקEAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Eternal AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEternal AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Eternal AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Eternal AI (EAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Eternal AI (EAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Eternal AI.
הבנת הטוקנומיקה של Eternal AI (EAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Eternal AI (EAI)
מחפש איך לקנותEternal AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Eternal AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.