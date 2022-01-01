Eternal AI (EAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Eternal AI (EAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Eternal AI (EAI) מידע Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin. אתר רשמי: https://eternalai.org/ מסמך לבן: https://cdn.eternalai.org/docs/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xa84f95eb3dabdc1bbd613709ef5f2fd42ce5be8d קנה EAIעכשיו!

Eternal AI (EAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Eternal AI (EAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.26M $ 4.26M $ 4.26M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 227.11M $ 227.11M $ 227.11M FDV (שווי מדולל מלא): $ 18.74M $ 18.74M $ 18.74M שיא כל הזמנים: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 שפל כל הזמנים: $ 0.006397257988923091 $ 0.006397257988923091 $ 0.006397257988923091 מחיר נוכחי: $ 0.018738 $ 0.018738 $ 0.018738 למידע נוסף על Eternal AI (EAI) מחיר

Eternal AI (EAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Eternal AI (EAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EAIטוקניומיקה, חקרו אתEAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות EAI מעוניין להוסיף את Eternal AI (EAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת EAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות EAI ב-MEXC עכשיו!

Eternal AI (EAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של EAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה EAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

EAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן EAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה EAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

