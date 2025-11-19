Daystarter (DST) תחזית מחיר (USD)

קבל Daystarter תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה DST יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות DST

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Daystarter % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.08078 $0.08078 $0.08078 +0.09% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Daystarter תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Daystarter (DST) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Daystarter ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.08078 בשנת 2025. Daystarter (DST) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Daystarter ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.084819 בשנת 2026. Daystarter (DST) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של DST הוא $ 0.089059 עם 10.25% שיעור צמיחה. Daystarter (DST) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של DST הוא $ 0.093512 עם 15.76% שיעור צמיחה. Daystarter (DST) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של DST הוא $ 0.098188 עם 21.55% שיעור צמיחה. Daystarter (DST) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DST הוא $ 0.103098 עם 27.63% שיעור צמיחה. Daystarter (DST) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Daystarter עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.167935. Daystarter (DST) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Daystarter עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.273549. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.08078 0.00%

2026 $ 0.084819 5.00%

2027 $ 0.089059 10.25%

2028 $ 0.093512 15.76%

2029 $ 0.098188 21.55%

2030 $ 0.103098 27.63%

2031 $ 0.108252 34.01%

2032 $ 0.113665 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.119348 47.75%

2034 $ 0.125316 55.13%

2035 $ 0.131582 62.89%

2036 $ 0.138161 71.03%

2037 $ 0.145069 79.59%

2038 $ 0.152322 88.56%

2039 $ 0.159938 97.99%

2040 $ 0.167935 107.89% הצג עוד לטווח קצר Daystarter תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.08078 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.080791 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.080857 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.081111 0.41% Daystarter (DST) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורDSTב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.08078 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Daystarter (DST) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורDST , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.080791 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Daystarter (DST) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורDST , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.080857 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Daystarter (DST) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורDST הוא $0.081111 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Daystarter מחיר נוכחי $ 0.08078$ 0.08078 $ 0.08078 שינוי מחיר (24 שעות) +0.09% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 63.94K$ 63.94K $ 63.94K נפח (24 שעות) -- המחיר DST העדכני הוא $ 0.08078. יש לו שינוי של +0.09% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 63.94Kב 24 שעות. בנוסף, DST יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה DST במחיר חי

איך לקנות Daystarter (DST) מנסה לקנות DST? כעת ניתן לרכוש DST באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Daystarter ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות DST עכשיו

Daystarter מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בDaystarterדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלDaystarter הוא 0.08078USD. היצע במחזור של Daystarter(DST) הוא 0.00 DST , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -0.000059 $ 0.08118 $ 0.08043

7 ימים -0.06% $ -0.005289 $ 0.08824 $ 0.08043

30 ימים -0.50% $ -0.08091 $ 0.16278 $ 0.07791 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Daystarter הראה תנועת מחירים של $-0.000059 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Daystarter נסחר בשיא של $0.08824 ושפל של $0.08043 . נרשם שינוי במחיר של -0.06% . מגמה אחרונה זו מציגה אתDST הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Daystarter חווה -0.50% שינוי, המשקף בערך $-0.08091 לערכו. זה מצביע על כך ש DST עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Daystarter המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה DST בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Daystarter (DST) מודול חיזוי מחיר עובד? Daystarter מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של DSTעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךDaystarter לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של DST , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Daystarter. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלDST . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלDST כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Daystarter.

מדוע DST חיזוי מחירים חשוב?

DST תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם DST כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, DST ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של DST בחודש הבא? על פי Daystarter (DST) כלי תחזית המחירים, המחיר DST הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 DST בשנת 2026? המחיר של 1 Daystarter (DST) היום הוא $0.08078 . על פי מודול התחזית שלעיל, DST יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של DST בשנת 2027? Daystarter (DST) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DST עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של DST בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Daystarter (DST) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של DST בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Daystarter (DST) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 DST בשנת 2030? המחיר של 1 Daystarter (DST) היום הוא $0.08078 . על פי מודול התחזית שלעיל, DST יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי DST תחזית המחיר בשנת 2040? Daystarter (DST) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DST עד שנת 2040. הירשם עכשיו