DPENGU מחיר היום

מחיר DPENGU (DPENGU) בזמן אמת היום הוא $ 0.003444, עם שינוי של 4.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DPENGU ל USD הוא $ 0.003444 לכל DPENGU.

DPENGU כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- DPENGU. ב‑24 השעות האחרונות, DPENGU סחר בין $ 0.003422 (נמוך) ל $ 0.003831 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, DPENGU נע ב -0.38% בשעה האחרונה ו -18.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 37.00K.

DPENGU (DPENGU) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 37.00K$ 37.00K $ 37.00K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.89M$ 6.89M $ 6.89M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי TONCOIN

