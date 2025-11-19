DPENGU (DPENGU) תחזית מחיר (USD)

קבל DPENGU תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה DPENGU יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות DPENGU

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של DPENGU % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.003568 $0.003568 $0.003568 +0.25% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה DPENGU תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) DPENGU (DPENGU) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, DPENGU ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003568 בשנת 2025. DPENGU (DPENGU) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, DPENGU ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003746 בשנת 2026. DPENGU (DPENGU) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של DPENGU הוא $ 0.003933 עם 10.25% שיעור צמיחה. DPENGU (DPENGU) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של DPENGU הוא $ 0.004130 עם 15.76% שיעור צמיחה. DPENGU (DPENGU) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של DPENGU הוא $ 0.004336 עם 21.55% שיעור צמיחה. DPENGU (DPENGU) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DPENGU הוא $ 0.004553 עם 27.63% שיעור צמיחה. DPENGU (DPENGU) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של DPENGU עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007417. DPENGU (DPENGU) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של DPENGU עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.012082. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.003568 0.00%

2026 $ 0.003746 5.00%

2027 $ 0.003933 10.25%

2028 $ 0.004130 15.76%

2029 $ 0.004336 21.55%

2030 $ 0.004553 27.63%

2031 $ 0.004781 34.01%

2032 $ 0.005020 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.005271 47.75%

2034 $ 0.005535 55.13%

2035 $ 0.005811 62.89%

2036 $ 0.006102 71.03%

2037 $ 0.006407 79.59%

2038 $ 0.006727 88.56%

2039 $ 0.007064 97.99%

2040 $ 0.007417 107.89% הצג עוד לטווח קצר DPENGU תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.003568 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.003568 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.003571 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.003582 0.41% DPENGU (DPENGU) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורDPENGUב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.003568 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. DPENGU (DPENGU) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורDPENGU , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.003568 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. DPENGU (DPENGU) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורDPENGU , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.003571 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. DPENGU (DPENGU) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורDPENGU הוא $0.003582 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית DPENGU מחיר נוכחי $ 0.003568$ 0.003568 $ 0.003568 שינוי מחיר (24 שעות) +0.25% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 37.37K$ 37.37K $ 37.37K נפח (24 שעות) -- המחיר DPENGU העדכני הוא $ 0.003568. יש לו שינוי של +0.25% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 37.37Kב 24 שעות. בנוסף, DPENGU יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה DPENGU במחיר חי

איך לקנות DPENGU (DPENGU) מנסה לקנות DPENGU? כעת ניתן לרכוש DPENGU באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות DPENGU ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות DPENGU עכשיו

DPENGU מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בDPENGUדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלDPENGU הוא 0.003568USD. היצע במחזור של DPENGU(DPENGU) הוא 0.00 DPENGU , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.01% $ -0.000057 $ 0.003631 $ 0.003408

7 ימים -0.14% $ -0.000584 $ 0.004422 $ 0.003408

30 ימים -0.32% $ -0.001700 $ 0.006582 $ 0.003408 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,DPENGU הראה תנועת מחירים של $-0.000057 , המשקפת -0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,DPENGU נסחר בשיא של $0.004422 ושפל של $0.003408 . נרשם שינוי במחיר של -0.14% . מגמה אחרונה זו מציגה אתDPENGU הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,DPENGU חווה -0.32% שינוי, המשקף בערך $-0.001700 לערכו. זה מצביע על כך ש DPENGU עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של DPENGU המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה DPENGU בהיסטוריית המחירים המלאה

איך DPENGU (DPENGU) מודול חיזוי מחיר עובד? DPENGU מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של DPENGUעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךDPENGU לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של DPENGU , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של DPENGU. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלDPENGU . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלDPENGU כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של DPENGU.

מדוע DPENGU חיזוי מחירים חשוב?

DPENGU תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם DPENGU כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, DPENGU ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של DPENGU בחודש הבא? על פי DPENGU (DPENGU) כלי תחזית המחירים, המחיר DPENGU הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 DPENGU בשנת 2026? המחיר של 1 DPENGU (DPENGU) היום הוא $0.003568 . על פי מודול התחזית שלעיל, DPENGU יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של DPENGU בשנת 2027? DPENGU (DPENGU) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DPENGU עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של DPENGU בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, DPENGU (DPENGU) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של DPENGU בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, DPENGU (DPENGU) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 DPENGU בשנת 2030? המחיר של 1 DPENGU (DPENGU) היום הוא $0.003568 . על פי מודול התחזית שלעיל, DPENGU יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי DPENGU תחזית המחיר בשנת 2040? DPENGU (DPENGU) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DPENGU עד שנת 2040. הירשם עכשיו