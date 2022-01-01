Dolomite (DOLO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Dolomite (DOLO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Dolomite (DOLO) מידע Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments. אתר רשמי: https://dolomite.io/ מסמך לבן: https://docs.dolomite.io סייר בלוקים: https://berascan.com/token/0x0F81001eF0A83ecCE5ccebf63EB302c70a39a654 קנה DOLOעכשיו!

Dolomite (DOLO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Dolomite (DOLO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 64.48M $ 64.48M $ 64.48M ההיצע הכולל: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M אספקה במחזור: $ 264.89M $ 264.89M $ 264.89M FDV (שווי מדולל מלא): $ 243.43M $ 243.43M $ 243.43M שיא כל הזמנים: $ 0.33324 $ 0.33324 $ 0.33324 שפל כל הזמנים: $ 0.029056452455781562 $ 0.029056452455781562 $ 0.029056452455781562 מחיר נוכחי: $ 0.24343 $ 0.24343 $ 0.24343 למידע נוסף על Dolomite (DOLO) מחיר

Dolomite (DOLO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Dolomite (DOLO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DOLO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DOLOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DOLOטוקניומיקה, חקרו אתDOLOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DOLO מעוניין להוסיף את Dolomite (DOLO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DOLO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DOLO ב-MEXC עכשיו!

Dolomite (DOLO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DOLOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DOLO עכשיו את היסטוריית המחירים!

DOLO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DOLO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DOLO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DOLOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

