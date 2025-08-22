Dream Machine Token (DMT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 9.879. במהלך 24 השעות האחרונות, DMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 9.568 לבין שיא של $ 10.588, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 182.97081854858675, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01796638627090176.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DMT השתנה ב -1.67% במהלך השעה האחרונה, -3.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Dream Machine Token (DMT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Dream Machine Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.42K. ההיצע במחזור של DMT הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.88M.
Dream Machine Token (DMT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Dream Machine Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.39343
-3.83%
30 ימים
$ -2.065
-17.29%
60 ימים
$ +4.08
+70.35%
90 ימים
$ +2.503
+33.93%
Dream Machine Token שינוי מחיר היום
היום,DMT רשם שינוי של $ -0.39343 (-3.83%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Dream Machine Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -2.065 (-17.29%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Dream Machine Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,DMT ראה שינוי של $ +4.08 (+70.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Dream Machine Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +2.503 (+33.93%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Dream Machine Token (DMT)?
DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT.
DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקDMT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Dream Machine Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDream Machine Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Dream Machine Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Dream Machine Token (DMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dream Machine Token (DMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dream Machine Token.
הבנת הטוקנומיקה של Dream Machine Token (DMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Dream Machine Token (DMT)
מחפש איך לקנותDream Machine Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Dream Machine Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
