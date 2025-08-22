עוד על DMT

DMT מידע על מחיר

DMT מסמך לבן

DMT אתר רשמי

DMT טוקניומיקה

DMT תחזית מחיר

DMT היסטוריה

DMT מדריך קנייה

DMTממיר מטבעות לפיאט

DMT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Dream Machine Token סֵמֶל

Dream Machine Token מְחִיר(DMT)

1 DMT ל USDמחיר חי:

$9.879
$9.879$9.879
-3.83%1D
USD
Dream Machine Token (DMT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:42:16 (UTC+8)

Dream Machine Token (DMT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 9.568
$ 9.568$ 9.568
24 שעות נמוך
$ 10.588
$ 10.588$ 10.588
גבוה 24 שעות

$ 9.568
$ 9.568$ 9.568

$ 10.588
$ 10.588$ 10.588

$ 182.97081854858675
$ 182.97081854858675$ 182.97081854858675

$ 0.01796638627090176
$ 0.01796638627090176$ 0.01796638627090176

-1.67%

-3.83%

-19.92%

-19.92%

Dream Machine Token (DMT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 9.879. במהלך 24 השעות האחרונות, DMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 9.568 לבין שיא של $ 10.588, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 182.97081854858675, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01796638627090176.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DMT השתנה ב -1.67% במהלך השעה האחרונה, -3.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dream Machine Token (DMT) מידע שוק

No.4089

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.42K
$ 58.42K$ 58.42K

$ 9.88M
$ 9.88M$ 9.88M

0.00
0.00 0.00

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

0.00%

ARB

שווי השוק הנוכחי של Dream Machine Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.42K. ההיצע במחזור של DMT הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.88M.

Dream Machine Token (DMT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Dream Machine Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.39343-3.83%
30 ימים$ -2.065-17.29%
60 ימים$ +4.08+70.35%
90 ימים$ +2.503+33.93%
Dream Machine Token שינוי מחיר היום

היום,DMT רשם שינוי של $ -0.39343 (-3.83%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Dream Machine Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -2.065 (-17.29%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Dream Machine Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DMT ראה שינוי של $ +4.08 (+70.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Dream Machine Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +2.503 (+33.93%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Dream Machine Token (DMT)?

בדוק את Dream Machine Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDream Machine Token (DMT)

DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT.

Dream Machine Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Dream Machine Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDMT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Dream Machine Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDream Machine Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Dream Machine Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dream Machine Token (DMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dream Machine Token (DMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dream Machine Token.

בדוק את Dream Machine Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Dream Machine Token (DMT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dream Machine Token (DMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Dream Machine Token (DMT)

מחפש איך לקנותDream Machine Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Dream Machine Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DMT למטבעות מקומיים

1 Dream Machine Token(DMT) ל VND
259,965.885
1 Dream Machine Token(DMT) ל AUD
A$15.21366
1 Dream Machine Token(DMT) ל GBP
7.31046
1 Dream Machine Token(DMT) ל EUR
8.39715
1 Dream Machine Token(DMT) ל USD
$9.879
1 Dream Machine Token(DMT) ל MYR
RM41.4918
1 Dream Machine Token(DMT) ל TRY
404.94021
1 Dream Machine Token(DMT) ל JPY
¥1,452.213
1 Dream Machine Token(DMT) ל ARS
ARS$13,050.159
1 Dream Machine Token(DMT) ל RUB
796.14861
1 Dream Machine Token(DMT) ל INR
864.90645
1 Dream Machine Token(DMT) ל IDR
Rp161,950.79376
1 Dream Machine Token(DMT) ל KRW
13,701.77784
1 Dream Machine Token(DMT) ל PHP
560.43567
1 Dream Machine Token(DMT) ל EGP
￡E.478.93392
1 Dream Machine Token(DMT) ל BRL
R$53.74176
1 Dream Machine Token(DMT) ל CAD
C$13.63302
1 Dream Machine Token(DMT) ל BDT
1,190.81466
1 Dream Machine Token(DMT) ל NGN
15,082.36809
1 Dream Machine Token(DMT) ל COP
$39,516
1 Dream Machine Token(DMT) ל ZAR
R.173.17887
1 Dream Machine Token(DMT) ל UAH
404.64384
1 Dream Machine Token(DMT) ל VES
Bs1,383.06
1 Dream Machine Token(DMT) ל CLP
$9,473.961
1 Dream Machine Token(DMT) ל PKR
Rs2,778.07359
1 Dream Machine Token(DMT) ל KZT
5,263.13604
1 Dream Machine Token(DMT) ל THB
฿320.47476
1 Dream Machine Token(DMT) ל TWD
NT$300.81555
1 Dream Machine Token(DMT) ל AED
د.إ36.25593
1 Dream Machine Token(DMT) ל CHF
Fr7.9032
1 Dream Machine Token(DMT) ל HKD
HK$77.0562
1 Dream Machine Token(DMT) ל AMD
֏3,740.58456
1 Dream Machine Token(DMT) ל MAD
.د.م88.61463
1 Dream Machine Token(DMT) ל MXN
$184.14456
1 Dream Machine Token(DMT) ל SAR
ريال37.04625
1 Dream Machine Token(DMT) ל PLN
35.95956
1 Dream Machine Token(DMT) ל RON
лв42.67728
1 Dream Machine Token(DMT) ל SEK
kr94.04808
1 Dream Machine Token(DMT) ל BGN
лв16.49793
1 Dream Machine Token(DMT) ל HUF
Ft3,355.59993
1 Dream Machine Token(DMT) ל CZK
207.26142
1 Dream Machine Token(DMT) ל KWD
د.ك3.013095
1 Dream Machine Token(DMT) ל ILS
33.39102
1 Dream Machine Token(DMT) ל AOA
Kz9,005.40003
1 Dream Machine Token(DMT) ל BHD
.د.ب3.724383
1 Dream Machine Token(DMT) ל BMD
$9.879
1 Dream Machine Token(DMT) ל DKK
kr63.02802
1 Dream Machine Token(DMT) ל HNL
L256.16247
1 Dream Machine Token(DMT) ל MUR
450.87756
1 Dream Machine Token(DMT) ל NAD
$172.68492
1 Dream Machine Token(DMT) ל NOK
kr99.7779
1 Dream Machine Token(DMT) ל NZD
$16.7943
1 Dream Machine Token(DMT) ל PAB
B/.9.879
1 Dream Machine Token(DMT) ל PGK
K41.29422
1 Dream Machine Token(DMT) ל QAR
ر.ق35.66319
1 Dream Machine Token(DMT) ל RSD
дин.989.28306

Dream Machine Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Dream Machine Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDream Machine Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Dream Machine Token

כמה שווה Dream Machine Token (DMT) היום?
החי DMTהמחיר ב USD הוא 9.879 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DMT ל USD?
המחיר הנוכחי של DMT ל USD הוא $ 9.879. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dream Machine Token?
שווי השוק של DMT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DMT?
ההיצע במחזור של DMT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DMT?
‏‏DMT השיג מחיר שיא (ATH) של 182.97081854858675 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DMT?
DMT ‏‏רשם מחירATL של 0.01796638627090176 USD.
מהו נפח המסחר של DMT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DMT הוא $ 58.42K USD.
האם DMT יעלה השנה?
DMT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DMT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:42:16 (UTC+8)

Dream Machine Token (DMT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

DMT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DMT
DMT
USD
USD

1 DMT = 9.879 USD

מסחרDMT

USDTDMT
$9.879
$9.879$9.879
-3.91%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד