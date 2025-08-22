עוד על DIONE

Dione Protocol סֵמֶל

Dione Protocol מְחִיר(DIONE)

Dione Protocol (DIONE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:03:57 (UTC+8)

Dione Protocol (DIONE) מידע על מחיר (USD)

-1.42%

-5.17%

-7.44%

-7.44%

Dione Protocol (DIONE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000697. במהלך 24 השעות האחרונות, DIONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000694 לבין שיא של $ 0.00074, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIONE השתנה ב -1.42% במהלך השעה האחרונה, -5.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dione Protocol (DIONE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Dione Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 157.78K. ההיצע במחזור של DIONE הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.97M.

Dione Protocol (DIONE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Dione Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00003794-5.17%
30 ימים$ -0.00028-28.66%
60 ימים$ -0.000193-21.69%
90 ימים$ -0.000708-50.40%
Dione Protocol שינוי מחיר היום

היום,DIONE רשם שינוי של $ -0.00003794 (-5.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Dione Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00028 (-28.66%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Dione Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DIONE ראה שינוי של $ -0.000193 (-21.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Dione Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000708 (-50.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Dione Protocol (DIONE)?

בדוק את Dione Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDione Protocol (DIONE)

Dione is the native token for the Dione Protocol; an ecosystem with the goal of improving the ease of the purchase of Decentralized tokens for the general public. Dione puts major focus on the development of bridging the gap between real world issues and the DeFi space - creating a system powered by renewable energy. Combining convenience and a safer decentralized future both have the common denominator of people. Dione Protocol puts people first, by first building a strong community to come along into a powerful decentralized future.

Dione Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Dione Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDIONE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Dione Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDione Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Dione Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dione Protocol (DIONE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dione Protocol (DIONE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dione Protocol.

בדוק את Dione Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Dione Protocol (DIONE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dione Protocol (DIONE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DIONE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Dione Protocol (DIONE)

מחפש איך לקנותDione Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Dione Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Dione Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Dione Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDione Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Dione Protocol

כמה שווה Dione Protocol (DIONE) היום?
החי DIONEהמחיר ב USD הוא 0.000697 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DIONE ל USD?
המחיר הנוכחי של DIONE ל USD הוא $ 0.000697. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dione Protocol?
שווי השוק של DIONE הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DIONE?
ההיצע במחזור של DIONE הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DIONE?
‏‏DIONE השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DIONE?
DIONE ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של DIONE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DIONE הוא $ 157.78K USD.
האם DIONE יעלה השנה?
DIONE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DIONE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:03:57 (UTC+8)

