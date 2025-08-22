Dione Protocol (DIONE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000697. במהלך 24 השעות האחרונות, DIONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000694 לבין שיא של $ 0.00074, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIONE השתנה ב -1.42% במהלך השעה האחרונה, -5.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Dione Protocol (DIONE) מידע שוק
--
----
$ 157.78K
$ 157.78K$ 157.78K
$ 6.97M
$ 6.97M$ 6.97M
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
NONE
שווי השוק הנוכחי של Dione Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 157.78K. ההיצע במחזור של DIONE הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.97M.
Dione Protocol (DIONE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Dione Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00003794
-5.17%
30 ימים
$ -0.00028
-28.66%
60 ימים
$ -0.000193
-21.69%
90 ימים
$ -0.000708
-50.40%
Dione Protocol שינוי מחיר היום
היום,DIONE רשם שינוי של $ -0.00003794 (-5.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Dione Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00028 (-28.66%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Dione Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,DIONE ראה שינוי של $ -0.000193 (-21.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Dione Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000708 (-50.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Dione Protocol (DIONE)?
Dione is the native token for the Dione Protocol; an ecosystem with the goal of improving the ease of the purchase of Decentralized tokens for the general public. Dione puts major focus on the development of bridging the gap between real world issues and the DeFi space - creating a system powered by renewable energy. Combining convenience and a safer decentralized future both have the common denominator of people. Dione Protocol puts people first, by first building a strong community to come along into a powerful decentralized future.
Dione Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Dione Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקDIONE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Dione Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDione Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Dione Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Dione Protocol (DIONE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dione Protocol (DIONE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dione Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של Dione Protocol (DIONE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DIONE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Dione Protocol (DIONE)
מחפש איך לקנותDione Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Dione Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.