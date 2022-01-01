Dione Protocol (DIONE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Dione Protocol (DIONE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Dione Protocol (DIONE) מידע Dione is the native token for the Dione Protocol; an ecosystem with the goal of improving the ease of the purchase of Decentralized tokens for the general public. Dione puts major focus on the development of bridging the gap between real world issues and the DeFi space - creating a system powered by renewable energy. Combining convenience and a safer decentralized future both have the common denominator of people. Dione Protocol puts people first, by first building a strong community to come along into a powerful decentralized future. אתר רשמי: https://dioneprotocol.com/ מסמך לבן: https://medium.com/@dioneprotocol/nebra-powered-by-dione-219047088c81 סייר בלוקים: https://odysseyscan.com/ קנה DIONEעכשיו!

Dione Protocol (DIONE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Dione Protocol (DIONE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.78M $ 7.78M $ 7.78M שיא כל הזמנים: $ 0.0194 $ 0.0194 $ 0.0194 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.000778 $ 0.000778 $ 0.000778 למידע נוסף על Dione Protocol (DIONE) מחיר

Dione Protocol (DIONE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Dione Protocol (DIONE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DIONE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DIONEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DIONEטוקניומיקה, חקרו אתDIONEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Dione Protocol (DIONE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DIONEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DIONE עכשיו את היסטוריית המחירים!

DIONE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DIONE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DIONE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DIONEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

