ExchangeDEX+
קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידיים500Xלהרוויחאירועים
עוד
Gold Bar & BTC Giveaway2000g
מחיר DIN בזמן אמת היום הוא 0.05665 USD.DIN שווי השוק הוא 0 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר DIN ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!מחיר DIN בזמן אמת היום הוא 0.05665 USD.DIN שווי השוק הוא 0 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר DIN ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על DIN

DIN מידע על מחיר

מה זה DIN

DIN מסמך לבן

DIN אתר רשמי

DIN טוקניומיקה

DIN תחזית מחיר

DIN היסטוריה

DIN מדריך קנייה

DINממיר מטבעות לפיאט

DIN ספוט

DIN חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

DIN סֵמֶל

DIN מְחִיר(DIN)

1 DIN ל USDמחיר חי:

$0.05665
$0.05665$0.05665
-0.80%1D
USD
DIN (DIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-12-04 07:03:55 (UTC+8)

DIN מחיר היום

מחיר DIN (DIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.05665, עם שינוי של 0.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DIN ל USD הוא $ 0.05665 לכל DIN.

DIN כרגע מדורג במקום #4095 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 DIN. ב‑24 השעות האחרונות, DIN סחר בין $ 0.05632 (נמוך) ל $ 0.05836 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.154901467997254, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.04592977819465978.

ביצועים לטווח קצר, DIN נע ב -0.44% בשעה האחרונה ו -4.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 108.50K.

DIN (DIN) מידע שוק

No.4095

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 108.50K
$ 108.50K$ 108.50K

$ 5.67M
$ 5.67M$ 5.67M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של DIN הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 108.50K. ההיצע במחזור של DIN הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.67M.

DIN היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.05632
$ 0.05632$ 0.05632
24 שעות נמוך
$ 0.05836
$ 0.05836$ 0.05836
גבוה 24 שעות

$ 0.05632
$ 0.05632$ 0.05632

$ 0.05836
$ 0.05836$ 0.05836

$ 1.154901467997254
$ 1.154901467997254$ 1.154901467997254

$ 0.04592977819465978
$ 0.04592977819465978$ 0.04592977819465978

-0.44%

-0.80%

-4.67%

-4.67%

DIN (DIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של DINהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0004569-0.80%
30 ימים$ +0.00665+13.30%
60 ימים$ +0.00665+13.30%
90 ימים$ +0.00665+13.30%
DIN שינוי מחיר היום

היום,DIN רשם שינוי של $ -0.0004569 (-0.80%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

DIN שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00665 (+13.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

DIN שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DIN ראה שינוי של $ +0.00665 (+13.30%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

DIN שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00665 (+13.30%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DIN (DIN)?

בדוק את DIN עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור DIN

DIN (DIN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DIN הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
DIN (DIN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של DIN עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר DIN יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור DIN תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על DIN תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב DIN

מוכן להתחיל עם DIN? קניית DIN מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות DIN. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את DIN (DIN) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-0.00 אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וDINיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות DIN (DIN) מדריך

מה אפשר לעשות עם DIN

החזקת DIN מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

  • חקור את שוק הספוט של MEXC

    חקור את שוק הספוט של MEXC

    סחור ביותר מ 2,800 טוקנים עם עמלות נמוכות במיוחד.

    מסחר בחוזים עתידיים

    מסחר בחוזים עתידיים

    סחור במינוף של עד 500x ונזילות עמוקה.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    הימר על טוקנים וקבל איירדרופים מדהימים.

    טרום-מסחר של MEXC

    טרום-מסחר של MEXC

    קנה ומכור טוקנים חדשים לפני שהם נרשמים רשמית.

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של DIN (DIN) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
--
יוצר
--
לוקח
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
--
יוצר
--
לוקח

בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהDIN (DIN)

DIN is the First AI Agent Blockchain. Created from the foundation of the Data Intelligence Network, DIN is designed to provide comprehensive solutions and infrastructure for AI agents and decentralized AI applications (dAI-Apps).

DIN מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DIN, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDIN הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DIN

כמה שווה 1 DIN ב-2030?
אם DIN תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של DIN מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-12-04 07:03:55 (UTC+8)

DIN (DIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
12-03 18:46:22מדיניות מטבע
חקיקה חדשה בבריטניה: מטבעות קריפטוגרפיים משולבים במערכת הגנת "רכוש אישי"
12-03 10:11:55עדכוני תעשייה
שוק הקריפטו מראה התאוששות עם רווחים נרחבים, SUI ו-PENGU עולים מעל 20%
12-03 06:23:37עדכוני תעשייה
376 מיליון דולר חוסלו בשוק ב-24 השעות האחרונות, בעיקר פוזיציות קצרות
12-03 00:03:54עדכוני תעשייה
דירוג זרימת/יציאת כספים בספוט ל-24 שעות: יציאה נטו של 126 מיליון דולר ב-ETH, יציאה נטו של 18.2 מיליון דולר ב-ZEC
12-02 14:51:38עדכוני תעשייה
מטבעות מם ותיקים יותר במערכת האקולוגית של Solana מציגים התאוששות משמעותית היום, ZEREBRO עלה ביותר מ-35%
12-01 22:37:50עדכוני תעשייה
קוינשיירס: זרימה נטו של 1.07 מיליארד דולר למוצרי השקעה בנכסים דיגיטליים בשבוע שעבר

חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
הצג עוד

גלה עוד על DIN

DIN USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב DIN עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של DIN USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב DIN (DIN) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב DIN מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTDIN
$0.05665
$0.05665$0.05665
-0.77%
0.00% (USDT)

עוד מטבעות קריפטו לחקירה

מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC

HOT

מטבעות קריפטוגרפיים מגמתיים כיום שזוכים לתשומת לב משמעותית בשוק

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

נוסף לאחרונה

מטבעות קריפטוגרפיים שרשומים לאחרונה הזמינים למסחר

Miyaku.Ai

Miyaku.Ai

MYKA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Tectum Cash

Tectum Cash

TCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Dank Doge

Dank Doge

DANKDOGE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORAIX

ORAIX

ORAIX

$0.15700
$0.15700$0.15700

+528.00%

BoostFi

BoostFi

BSF

$0.1430
$0.1430$0.1430

+472.00%

המרוויחים המובילים

העליות הגדולות ביותר בקריפטו היום

BoostFi

BoostFi

BSF

$0.1430
$0.1430$0.1430

+472.00%

Arbit

Arbit

ARBT

$0.000000000591
$0.000000000591$0.000000000591

+168.63%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.000000500
$0.000000500$0.000000500

+116.45%

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000000000000000009
$0.00000000000000000000009$0.00000000000000000000009

+50.00%

PowerLink

PowerLink

PLK

$4.1048
$4.1048$4.1048

+29.34%

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

DIN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DIN
DIN
USD
USD

1 DIN = 0.05665 USD